Sarrabus, la navetta non va in vacanza 

Muravera, Villaputzu e San Vito dal 2025 per la prima volta saranno collegati da un bus navetta tutti i mesi dell’anno e non solo durante la stagione estiva. Una svolta che è arrivata dopo anni di battaglie da parte dei sindaci del Sarrabus che chiedevano alla Regione, appunto, l’estensione di un servizio fondamentale. I fondi stavolta – grazie anche all’intervento del sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, oggi consigliere regionale di maggioranza – sono stati trovati (150mila euro) e messi a disposizione. «Con l’ultima variazione di bilancio del Consiglio regionale – ha spiegato Porcu – ho presentato un emendamento per estendere il servizio di bus navetta ed è stato finanziato. I soldi andranno all’Unione dei Comuni del Sarrabus, a breve stabiliremo come organizzarci. L’intento è quello di partire il prima possibile, già dai primissimi mesi del nuovo anno».

L’itinerario

La tratta invernale sarà diversa da quella estiva, la navetta cioè unirà i tre paesi senza arrivare a Porto Corallo (si fermerà nel quartiere di Santa Maria). A San Vito sono previste diverse fermate (in estate ce n’è solo una). «Questo servizio è sempre stato molto apprezzato – ha aggiunto Porcu – ed è richiesto da tutti i cittadini del Sarrabus, per il territorio è una bellissima notizia». Il bus navetta grazie ad un finanziamento regionale è stato istituito per la prima volta undici anni fa, ma solo da giugno a settembre. Il progetto prevedeva l’avvicinamento tra i porti e i Comuni costieri, per questo la tratta all’inizio – una corsa più o meno ogni due ore – era soltanto quella compresa tra Porto Corallo e Muravera al costo di un euro (è il costo del biglietto ancora oggi). Per i primi cinque anni il Comune di San Vito è così rimasto fuori, solo nel 2018 – grazie ad una battaglia condotta dal sindaco Marco Antonio Siddi – è stato ricompreso nel tragitto. In contemporanea i cittadini (e gli altri sindaci) hanno portato avanti la battaglia per estendere il servizio tutto l’anno. Nel 2014 la prima petizione: l’allora consigliere comunale di San Vito Gianfranco Mattana raccolse oltre quattromila firme fra tutti e tre i paesi senza successo. Poi ancora petizioni e appelli alla Regione.

La petizione

Lo scorso anno una nuova raccolta di firme promossa dai cittadini di San Vito: nei moduli consegnati poi al Consiglio comunale (che a sua volta le fece proprie per consegnarle alla Regione) se ne contarono 1.652. Lo stesso fecero i Consigli comunali di Muravera a Villaputzu. Il via libera però è arrivato solo adesso, grazie all’emendamento presentato da Sandro Porcu. Un segnale importante per la viabilità di un territorio messo in ginocchio dalla chiusura del ponte di ferro e dalla prossima chiusura (per almeno tre mesi) della galleria sulla nuova 125.

Gianni Agus

