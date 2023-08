«Sarrabus ferito, qualcuno deve pagare» 

Dopo i roghi il Sarrabus si sente ferito, in ginocchio, ma non rassegnato. I devastanti incendi che hanno colpito Muravera e in particolare le località di Feraxi e Piscina Rei sono stati al centro della conversazione telefonica intercorsa fra il sindaco Salvatore Piu e il governatore Christian Solinas.

«Ci è stato assicurato il sostegno della Regione per far fronte a questa sciagura che ha devastato il nostro territorio - ha detto Piu - causando non solo danni all'ambiente ma anche cancellando importanti realtà agricole e produttive». Danni anche nei Comuni di San Vito e Villaputzu, seppure più limitati. Ieri mattina c’è stato anche un incendio a Castiadas, con il danneggiamento di tre ettari di terreno fra Cala Sinzias e Cal’e Pira. Il pronto intervento dell'apparato antincendio ha evitato il peggio. Non sono mancate le parole di condanna dei sindaci del Sarrabus, Salvatore Piu (Muravera), Marco Siddi (San Vito), Sandro Porcu (Villaputzu) e Eugenio Murgioni (Castiadas).

«È stato un inferno - commenta Fabio Piras, assessore all'agricoltura del Comune di Muravera - il fuoco ha distrutto la macchia mediterranea, pascoli e seminativi, agrumeti ed altre colture, impianti elettrici e di irrigazione. Distrutti anche un bulldozer e un grosso camion utilizzati da un privato per interventi sul territorio».

«Siamo di fronte all'assurdo - commentano con amarezza i quattro sindaci del Sarrabus - gli incendiari hanno agito con una strategia ben precisa, Una barbarie: questa è l'amara realtà. Qualcuno dovrà pur pagare». Ora si fanno i sopralluoghi e la conta dei danni. A Muravera è stato un disastro col resort Eos village evacuato via mare nelle ore dell'emergenza. Ieri i turisti sono tornati in spiaggia.

RIPRODUZIONE RISERVATA