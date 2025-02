«Sarò un vescovo vicino ai lavoratori» 

In uno dei giorni più belli e importanti della sua vita ha pensato agli operai del polo industriale di Portovesme e alle famiglie in difficoltà. Gli stessi sentimenti e le stesse preoccupazioni dei vescovi che l’hanno preceduto alla guida della diocesi del Sulcis Iglesiente: Tarcisio Pillolla, Giovanni Antonio Zedda e Arrigo Miglio.

Monsignor Mario Farci, 58enne di Quartu, preside della facoltà di Teologia della Sardegna, dopo la cerimonia dell’ordinazione episcopale nella basilica di Sant’Elena, si appresta ad affrontare la nuova missione nella storica diocesi che ha sede a Iglesias.

Cosa ha provato durante la cerimonia?

«Un’emozione grandissima, preceduta dai bei momenti durante i quali ho maturato la scelta di accettare questo incarico. Ho già preso in contatti con un territorio che spero di conoscere meglio».

Qual è stata la prima impressione?

«Sono stato accolto con grande entusiasmo. Nel Sulcis Iglesiente ci sono 64 parrocchie. Una diocesi a misura d’uomo. Mi piace pensare all’idea di una grande famiglia».

Ha sentito i parroci?

«Sì, ho parlato con qualche prete. Alcuni di loro sono stati miei allievi nella facoltà di Teologia»

Conosce il Sulcis Iglesiente?

«Mi è sempre piaciuto tantissimo. Ho molti amici e mi è capitato di andarci spesso. C’ero anche nel maggio scorso, quando sono stato chiamato a predicare nel ritiro dei presbiteri di Iglesias. Non immaginavo cosa sarebbe successo qualche mese dopo, ovvero la nomina a vescovo della diocesi del Sulcis Iglesiente».

Come tanti altri suoi precedessori dovrà occuparsi del mondo del lavoro?

«Ogni pastore deve avere un’attenzione particolare sul mondo del lavoro. Non è certo compito del vescovo quello di cercare soluzioni: questo spetta alla politica. Oggi nel Sulcis Iglesiente si vive un grande dramma. La politica faccia tutti i passi possibili».

I numeri sono spietati: 25 mila disoccupati, 3500 persone vivono grazie agli ammortizzatori sociali.

«Sono numeri terribili. Non c’è tempo da perdere. Siamo in una situazione di emergenza. Bisogna fare qualcosa per valorizzare tutte le potenzialità del territorio. Questo vale anche per l’intera Sardegna».

Ha incontrato lavoratori e sindacati?

«Ancora non in modo diretto. Ma la diocesi, attraverso don Antonio Mura, il delegato vescovile, è sempre stata vicina ai lavoratori, presente in modo costante durante tutte le vertenze, in particolare in quest’ultimo periodo. Ho già segnalato quanto sta accadendo nel polo industriale di Portovesme alla Cei e al Vaticano»

Anche nel Sulcis Iglesiente si fanno i conti con la mancanza di parroci e scarseggiano le vocazioni.

«Il numero dei presbiteri in generale è in calo. La situazione nel Sulcis per il momento non è drammatica, ma bisogna guardare al futuro. La soluzione? Bisogna lavorare per scoprire nuove figure che possano coadiuvare i sacerdoti nella gestione delle parrocchie, dove si fa un grande lavoro. Nel Sulcis Iglesiente c’è una rete solidale ben organizzata. La Caritas fa un ottimo servizio».

La prima cosa che farà da vescovo di Iglesias?

«Cercherò di conoscere tutti i sacerdoti e lavorerò insieme a loro. Cercheremo di individuare le questioni più importanti. Ci aspetta un grande impegno anche perché questo è l’anno del Giubileo»

Continuerà a insegnare?

«Sarò vescovo e docente. Per questo anno accademico continuerò a insegnare perché la procedura di nomina del nuovo preside della facoltà di Teologia è molto lunga, dura almeno un anno. Cercherò comunque di portare a termine i corsi».

RIPRODUZIONE RISERVATA