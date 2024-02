Sarlux, vittoria rigenerante 

pol. Sarroch 3

Acqui terme 1

Sarlux Sarroch : Fabroni 2, Ntotila 11, Leccis 11, Mocci, Sideri 16, Romoli 24, Fortes 14. N.e. Curridori, Agostini, Ciupa, Cristiano, Beghelli, Giaffreda, Pisu. All. Giombini

Negrini CTE Acqui T. : Russo, Martina, Perassolo 13, Baratti 2, Corrozzato, Stamegna 5, Graziani 17, Morchio, Bettucchi 5, Garra 1, Esposito 6, Cester 18. All. Negro.

Parziali : 25-20, 25-22, 23-25, 25-23

Se la sconfitta di Belluno era da dimenticare, la vittoria per 3-1 con Acqui Terme, nell’ottava di ritorno della serie A3, è tutta da ricordare per almeno due motivi. Perché la Sarlux Sarroch dopo aver condotto senza rischi i primi due set e dominato quasi tutto il terzo, è riuscita a rimettere tutto in discussione. E quando aleggiava l’ombra del tie break ha messo in campo cuore e carattere vincendo al fotofinish.

Due set piacevoli, Fabroni cerca e trova Romoli che sbuca ovunque, quando non c’è il capitano ci pensa Sideri. Il muro di Fortes e Leccis fa il resto. Terzo set, quando Ntotila va alla battuta (con due ace) Sarroch fugge, da 6-8 a 13-8. Sul 20-15 sbanda, Acqui Terme riprende fiducia e la riapre. Quarto set, è un emozionante testa a testa sino al 19-19, Sarroch allunga perché i piemontesi sbagliano ma non mollano. Sul primo match point serve Acqui Terme, la ricezione è da brividi ma la palla va comunque dall’altra parte, l’attacco si schianta sul muro di Fortes che si prende gli applausi e l’urlo liberatorio del Palazzetto.

Serie B

In B1 femminile, nuova convincente vittoria della Capo d’Orso Palau che ha battuto 3-1 il Volley Torino. Ultimi due set senza storia e le ragazze di Guidarini si rimettono in corsa per i playoff.

Nel segno di Alfieri, Garibaldi e La Smeralda, tre vittorie che segnano la parte alta della classifica, la B2. La Pan Alfieri battendo Roma 7 per 3-0 è seconda. Primo set 25-23, poi si gioca a senso unico. A La Maddalena il fortino di via Lamarmora è inespugnabile, il Garibaldi batte il Frosinone 3-0, lo sorpassa e può pensare in grande. Il colpo grosso lo mette a segno La Smeralda Ossi che vince 3-2 sul campo della capolista Terracina dominando il tie break. Nel gruppo delle prime ci sono anche le ragazze di Baldereschi.

In B maschile, ancora una sconfitta per il Borore, ultimo in classifica e battuto nettamente 3-0 a Desio.

