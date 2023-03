Sarlux, un tubo finisce in mare 

Un tubo lungo 150 metri che, per circa settanta metri, attraversava l’arenile antistante lo stabilimento industriale della Sarlux, per poi inabissarsi in acqua e scomparire nel mare davanti alla raffineria. Una condotta apparentemente in disuso, tanto che in alcuni tratti era ricoperta da concrezioni marine, ma sufficiente per far scattare una serie di interrogativi agli investigatori della Procura che da cinque anni indagano su presunti sversamenti di sostanze inquinanti. È da qui che è scattata, giovedì sera, la decisione di sequestrare il tubo assieme ad un’area di circa 5500 metri quadrati. Uno degli amministratori di un’azienda esterna alla Saras – Salvatore Luca Ammendola (49 anni), di Tortolì – è stato denunciato a piede libero per occupazione di spazio demaniale, scarico non autorizzato e deposito di rifiuti.

Il sequestro

L’ordine di sequestro è arrivato al termine di una ispezione del Nucleo investigativo della Forestale durata due giorni e disposta dai pubblici ministeri Enrico Lussu e Nicola Giua Marassi, titolari del fascicolo aperto nel 2017 con l’ipotesi di disastro ambientale. Il tubo sequestrato non si trova all’interno dello stabilimento Sarlux, ma nell’arenile antistante: ha una sezione interna di circa 20 centimetri e alle estremità esterna è dotato di raccordi bullonati per poterlo collegato ad un’altra condotta o ad una cisterna. All’interno non c’era nessun liquido e, al momento, non risulta chiaro per cosa sia stato utilizzato e sino a quando. Conclusa l’attività disposta dalla Procura, i ranger hanno fatto scattare la segnalazione nei confronti di un cinquantenne calabrese, amministratore di una società d’appalto esterna alla raffineria.

L’inchiesta

Il blitz del Nucleo investigativo del Corpo Forestale è durato due giorni e ha interessato sia lo stabilimento della Sarlux (la raffineria della Saras) che tutte le ditte incaricate del montoraggio ambientale. L’ordine dei pm Lussu e Giua Marassi sarebbe stato quello di controllare anche centraline e laboratori che analizzano i sistemi anti-inquinamento della grande raffineria, una delle più importanti del Mediterraneo. L’indagine è stata aperta nel 2017 a seguito di alcuni video arrivati in Procura a Cagliari che ipotizzavano sversamenti di sostanze inquinati nel mare davanti allo stabilimento. L'ipotesi al momento ancora al vaglio degli inquirenti è quella di disastro ambientale, ma sulla vicenda c’è prudenza perché la Saras è comunque legittimata, dopo appositi trattamenti, ad effettuare sversamenti di liquidi non inquinanti e alghe nel mare. A giugno del 2022 i ranger avevano già visitato la Saras, mettendo sotto sequestra una vasca. Una seconda indagine per inquinamento, che riguarda invece i fumi, è assegnata al sostituto procuratore Giangiacomo Pilia.