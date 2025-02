Sarlux, tutto facile con i Diavoli Rosa 

Pol. Sarroch 3

Brugherio 0

Sarlux Sarroch : Dimitrov 11, Graziani 11, Leccis 3, Lusetti 2, Pilotto 14, Mocci (L), Chiapello 8, Romoli 2, Rossi 2, Pisu 1, Scarpi. N.e. Curridori, Giaffreda, Nasari. All. Mattioli.

Diavoli Rosa Brugherio : Chi- nello 5, Consonni (L), Ferenciac, Romano 9, Argano 5, Zara, Viganò 5, Frage 11, Prada 1, Aretz 3. N.e. Giuliani, Piazza. All. Durand.

Parziali : 25-17, 25-19, 25-21

Sarroch. Non era in discussione l’esito della partita (3-0), vista la differenza di punti in classifica e di rendimento tra Sarlux Sarroch e Brugherio, ultimo e zero vittorie nel Girone Bianco della serie A3 di volley. Era importante l’atteggiamento della squadra di Mattioli, e la risposta è stata positiva. Una partita giocata con la necessaria cattiveria e concentrazione facendo, bene, le cose essenziali, evitando di strafare e dare per scontato il risultato finale. Così la Sarlux si riprende gli applausi, che non sono mai mancati al Palazzetto di Via Giotto, e i tre punti che la riportano provvisoriamente al sesto posto. Il coach Mattioli ritrova il libero titolare Mocci, assente a Belluno, e parte con Chiapello nel sestetto iniziale. Che aria tira lo si intuisce dalle prime battute con il muro vincente di Pilotto e una serie di errori in battuta degli avversari. Sarroch si stacca nella fase centrale del set e lo chiude un ace di Dimitrov. Qualche distrazione nel secondo si può perdonare, il distacco è rassicurante. Nel terzo set spazio ai cambi, applausi al capitano Romoli quando entra in campo, e per Gianluca Rossi che firma il punto finale.

Oggi alle 16 è il turno del Cus Cagliari, che a Valenza affronta l’Acqui Terme.

