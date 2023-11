Sarlux, solo un punto con tanti rimpianti: 2-3 

È un momento no per la Sarlux Sarroch. Nel quarto turno della serie A3, è stata battuta dalla Geetit Bologna 3-2 (20-25, 22-25, 25-17, 35-33, 15-8), facendosi rimontare due set con due match point al quarto. La squadra di Franchi guadagna comunque un punto che muove la classifica e consente l’aggancio di Treviso e Garlasco. A San Lazzaro di Savena sembrava tutto troppo facile, sestetto sicuro, due set vinti con autorevolezza, difesa mai in affanno. Perso il terzo set, si ripete quanto visto sabato con Mantova. Stavolta è il quarto set a non finire mai, sempre all’inseguimento con due sorpassi non decisivi. E, come sabato scorso, nel set successivo, le gambe non rispondono più.

La Sarlux parte bene, dopo il primo vantaggio (13-12) allunga chiamando la prima linea dove Ntotila è devastante. Due muri di Fortes e Sideri chiudono il set. Prese le misure al mancino Listanski, Romoli attacca le linee parallele e nessuno lo ferma. Una diagonale di Sideri e Fortes dal centro, vanno sul 2-0. Terzo set, Sarroch sale 4-3, Bologna contesta, il video check non chiarisce, si ripete il punto, Fortes sbaglia la battuta. Si spegne la luce, Listanski e Baciocco fanno punti a muro e in attacco. Nel quarto set il punto a punto è un duello tra Romoli e Listanski, ai vantaggi la guerra di nervi premia Bologna. E il quinto set non ha più storia. La Sarlux esce dal campo sconfitta. Ma quanti rimpianti.

