Sarlux, pomeriggio con la capolista Il Cus in Umbria 

Rinfrancate e ammantate di fiducia, Sarlux Sarroch e Cus Cagliari lanciano la volata finale della prima fase della serie A3 di volley. Oggi quinta giornata, il Girone Bianco inizia la fase discendente prima dei playoff, per entrambe le formazioni quasi al sicuro. Al Palazzetto di Via Giotto (ore 17) Sarroch ospita la capolista San Donà di Piave, il Cus va in Umbria, a San Giustino dove, alle 20,30, sfida l’Altotevere.

Alla Sarlux l’arrivo del coach Mattioli ha reso consapevoli che un cambio di passo era necessario. Nell’ultima partita, vinta con Savigliano, ha mostrato la capacità di resistere prima alla rimonta avversaria nel terzo set, poi di ribaltare un set già perso. Con il San Donà la partita più difficile. I veneti hanno vinto le ultime sei e del quartetto in fuga è quella, rispetto alle altre, che non accusa battute a vuoto.

Cus Cagliari e Altotevere sono appaiate a 20 punti, i rossoblù con la migliore classifica (quinto posto) per maggior numero di vittorie. Attenzione agli umbri, quattro partite vinte nelle ultime cinque. Ci sono le premesse per una partita incerta. Il Cus, domenica scorsa con Ancona, ha vinto in modo autorevole, senza cali di tensione e senza correre rischi anche quando i marchigiani hanno tentato l’avvicinamento.

Serie B

Dopo la sosta inizia oggi il girone di ritorno, la Capo d’Orso Palau, in B1 femminile, deve riordinare le idee dopo la sconfitta in casa della penultima. Oggi per restare agganciata alle prime deve battere il Legnano in una difficile trasferta. In B2 femminile la Pan Alfieri, in piena zona playoff, gioca ad Agrate Brianza, contro la terzultima. Strano a dirsi c’è da vendicare la sconfitta dell’andata, quando l’Agrate conquistò tre punti, in una delle tre sole vittorie del suo campionato. La rincorsa del Garibaldi La Maddalena, sei successi in sette partite, passa attraverso il match con la capolista Bellusco (Palazzetto via Lamarmora, ore 17,30). La Smeralda Ossi ospita il Recoaro Como (Palazzetto, ore 15), secondo in classifica. Difficile anche per l’Audax Quartucciu, che al Pala Beatrice (ore 16) attende il Vero Volley Monza, reduce dallo 0-3 di Ossi. In B maschile scontro fra le ultime, a Marino la Pallavolo Decimomannu affronta il Cisterna Volley, già battuto all’andata.

