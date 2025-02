Sarlux, playoff al sicuro  

La Sarlux Sarroch ha messo in cassaforte la qualificazione matematica ai playoff dopo il 3-0 al Brugherio, al Cus Cagliari dopo lo 0-3 con Acqui Terme manca il cosiddetto conforto dei numeri per raggiungere lo stesso obiettivo. La terzultima giornata della prima fase della serie A3 di volley non ha riservato sorprese in questo senso. La matematica può aiutare a rendere più incerto un esito in fondo mai stato in discussione. Perché i playoff per Sarroch e Cus sono sembrati il traguardo minimo dove sarebbe stato, per loro, più impegnativo restarne fuori. Un girone con dieci squadre, le prime otto ai playoff, le ultime due ai playout salvezza.

Il rendimento

Pur con i tanti alti e bassi a volte inattesi le due formazioni hanno sempre mantenuto un rendimento rassicurante. Tanto che nelle ultime giornate entrambe lavorano pensando alla seconda parte del torneo. Che prevede i quarti di finale tra squadre dello stesso girone a partire dal 16 marzo, la prima contro l’ottava e via a scendere, in una sfida al meglio delle tre partite, con il ritorno e l’eventuale bella sul campo della miglior classificata. Nel turno successivo gli incroci con le squadre dell’altro girone sino alle finali. Soltanto due saliranno in serie A2.

Sarlux Sarroch

Primo obiettivo raggiunto. Il coach Marcello Mattioli: «A sentire le opinioni dei miei colleghi Sarroch sarebbe tra le avversarie meno gradite nella seconda fase. Nelle ultime partite abbiamo giocato su buoni livelli, ad eccezione della serataccia di Belluno, dove siamo arrivati dopo una settimana travagliata e senza i due liberi. Abbiamo impostato un lavoro che ci consenta di arrivare nella forma migliore ai playoff, dove certamente faremo la nostra parte. Sabato abbiamo affrontato il Brugherio con la giusta concentrazione restando sempre dentro la partita, senza aspettare che la vittoria arrivasse da sola. Questo è l’atteggiamento giusto, al di là della evidente differenza tra le due squadre in campo».

Cus Cagliari

Sei punti di vantaggio su Ancona, solo una improbabile combinazione di eventi priverebbe il Cus dei playoff. Tanto più che domenica c’è la trasferta di Brugherio, ultima con tre punti e zero vittorie. Il coach Lorenzo Simeon. «Diciamo che andiamo a Brugherio per vincere qualcosa in più di un set, la differenza in classifica parla chiaro. La prestazione con Acqui Terme (due set persi a 23 e 28) ha dato buone indicazioni sulle nostre potenzialità, di cui abbiamo piena consapevolezza. Il nostro lavoro è orientato ai playoff dove tutto può succedere. Lo abbiamo visto, le più forti non sono imbattibili, il divario non è così evidente, sinora hanno deciso piccoli episodi dove loro sono state più determinate nei momenti decisivi».

Classifica Serie A3 (Girone Bianco) : San Donà di Piave e Belluno 34, Acqui Terme 33, Gabbiano Mantova 30, Altotevere San Giustino 26, Sarlux Sarroch 23, Savigliano e Cus Cagliari 21, Begin Ancona 15, Brugherio 3.

RIPRODUZIONE RISERVATA