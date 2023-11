Sarlux in Veneto, domani il Cus  con la capolista 

La piacevole sorpresa guardando la classifica, è il terzo posto del Cus Cagliari nel girone “Bianco” della serie A3 di volley. Un risultato inatteso in questa prima fase, con tre vittorie di fila. Ora per provare le forze il calendario mette di fronte domani al PalaPirastu (ore 16) il team del coach Ammendola e Il Gabbiano Mantova, altra neopromossa e capolista con quattro vittorie. E per l’occasione il Cus Cagliari chiama a raccolta il numeroso popolo del volley per riempire le gradinate. Di fronte le due squadre con le difese a muro più vincenti, il Cus dovrà guardare a vista Novello e Yordanov, tra i più pericolosi del Mantova.

Dopo quattro sconfitte consecutive la Sarlux Sarroch gioca stasera a Motta di Livenza, nel trevigiano, con almeno due certezze. La prima è la capacità di restare in partita, come ha dimostrato sabato nello sfortunato match perso 3-2 con Savigliano. La seconda è il capitano Riccardo Romoli, che ha toccato il traguardo dei 110 punti, ed è il terzo giocatore della serie A3 per rendimento. La Pallavolo Motta è retrocessa dalla A2, ha modificato quasi radicalmente il roster, e ha iniziato con qualche incertezza, con tre vittorie (due al tie reak) e due sconfitte, e 71 errori in battuta. Serve invece un cambio di rotta in serie B maschile, dove Stella Azzurra Sestu e Borore chiudono la classifica del girone B. Quest’ultima gioca stasera a Crema e può puntare alla vittoria. Più difficile per la Stella Azzurra la trasferta sul campo del Grassobbio, 4° in graduatoria.

I tornei femminili

In serie B1 femminile la Capo d’Orso Palau è nel gruppo di cinque squadre che sta allungando il passo. Le ragazze di Guidarini hanno un’altra occasione, stasera è in programma la trasferta di Cabiate, formazione di media classifica. In serie B2 l’equilibrio la fa da padrone, una partita su tre è decisa al tie break. Garibaldi La Maddalena e La Smeralda Ossi oggi contro due delle quattro capolista. Garibaldi affronta al Palazzetto (ore 17,30) la Futura Terracina, La Smeralda gioca invece a Roma contro la Roma 7 Volley. Derby al PalaConi di Cagliari, oggi alle 17 di fronte la Pan Alfieri e l’Audax Quartucciu. Le ragazze cagliaritane inseguono a due punti il quartetto di testa, l’Audax è attardato con cinque punti e una vittoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA