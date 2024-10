Sarlux in Umbria, campo in prestito al Cus Cagliari 

Archiviato il derby che sabato scorso ha inaugurato il campionato di serie A3 di volley, restano nel corso della settimana analisi e spunti a margine della vittoria per 3-0 del Cus Cagliari sulla Sarlux Sarroch. Tre set durati quasi due ore (36’ in più dei tre set di Mantova-Brugherio) che il Cus ha vinto ai vantaggi, beneficiando di errori avversari decisivi, e di un attacco più efficace. Sarroch e il coach Camperi possono ripartire dalla rimonta nel secondo set, da 12-21 a 24-22. Simeon in casa Cus proprio dalla decisa reazione, svoltando un match che avrebbe preso altrimenti un’altra piega.

Il Cus Cagliari emigra al Palazzetto di Sarroch, per l’indisponibilità del Pala Pirastu. Alle 18 ospita il Belluno, formazione che, come nella scorsa stagione, non fa mistero di puntare alla A2. Nella partita d’esordio ha però perso in casa 3-2 con il San Donà crollando nel tie break.

Prima trasferta per la Sarlux Sarroch, sempre oggi in Umbria in casa dell’Altotevere a San Giustino. Formazione proveniente dal girone Blu, dove disputò i playoff in forza del quinto posto. Domenica è stata battuta 3-2 dalla neopromossa Ancona, anche in questo caso complice il crollo nel quinto set.

In Serie B

Dopo la prima sconfitta stagionale un esame importante attende il Decimomannu, in B maschile. Al Palazzetto (ore 15,30) arriva Civita Castellana, due vittorie nelle prime due partite. Non sorprende più la Capo d’Orso Palau, prima nel girone A della B1 femminile per quoziente set (sei vinti, zero persi) dopo due giornate. Stasera al Pala Andreotti (ore 18,30) arriva un avversario scomodo, il Villa Cortese che nella scorsa stagione sfiorò la promozione in A2.

Due derby stasera in B2 femminile, nella terza giornata. Le quattro squadre sarde hanno dato, sabato scorso, segnali di ambientamento nel girone B, mettendo a referto una vittoria (la Pan Alfieri Cagliari) e tre sconfitte di cui due al tie break. La sfida Alfieri-Audax Quartucciu (Pala Coni B ore 16) è tutta da gustare. La squadra di casa si è già calata nella realtà di un girone difficile, all’Audax ancora brucia la sconfitta interna con Castellanza (13-15 al quinto). Altrettanto interessante, alle 17 al Palazzetto di Via Lamarmora, il confronto tra Garibaldi La Maddalena-La Smeralda Ossi.

