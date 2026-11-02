«Sarlux, il sindaco prenda posizione sul via libera ambientale» 

Per l’attuale riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale concessa nel 2017 alla Sarlux di Sarroch il ministero dell’Ambiente fa sapere che «non sono stati richiesti né acquisiti pareri dell’Istituto superiore di sanità o contributi della Asl» e «non risulta acquisito neppure il parere del Ministero della salute».

È quanto spiegato da Giovanni Paolo Masu, presidente del “Comitato civico per la tutela ambientale e della salute di Sarroch Aps”, in una nota nella quale fa riferimento alla richiesta inviata il 24 settembre al ministero dell’Ambiente dal Comitato per chiedere che, prima della conclusione della rivalutazione dell’Aia, sia acquisita una valutazione sanitaria riguardante «gli impatti sulla popolazione esposta e l’adeguatezza delle misure e delle prescrizioni autorizzative». Ma il 30 ottobre il “Mase” avrebbe risposto rendendo nota l’assenza delle richieste e la mancata acquisizione dei pareri.

Il Ministero della salute ha annunciato «la futura convocazione di una conferenza di servizi nella quale sarà invitato a esprimersi anche il Ministero della salute», è vero: ma questa dichiarazione di intenti secondo Masu «non documenta né garantisce di per sé lo svolgimento di una preventiva, completa e documentata valutazione degli impatti sanitari». Inoltre per il «riesame» in corso bisognerebbe «confrontarsi con le conoscenze e le informazioni oggi disponibili», anche considerando che «la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che la valutazione degli impatti sulla salute deve essere parte integrante del rilascio e del riesame dell’autorizzazione». Dunque sarebbe necessario «chiarire chi effettuerà la valutazione sanitaria, su quali dati, secondo quale metodologia, entro quali tempi e con quali effetti sulle prescrizioni dell’Aia».

C’è anche la richiesta ad Angelo Dessì, sindaco di Sarroch, di «prendere posizione» e di spiegare «quali approfondimenti intenda attivare con la Asl e quali prescrizioni sanitarie ritenga necessarie». Inoltre alla Regione e all’Azienda sanitaria «chiediamo dati aggiornati e una valutazione dell’esposizione, compresi gli effetti cumulativi degli inquinanti e gli episodi acuti. Gli studi su Sarroch esistono e meritano risposte. La pazienza dei cittadini non può sostituire la prevenzione».

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