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Volley A3 maschile.
18 ottobre 2026 alle 00:07

Sarlux, il carattere non manca: prima vittoria 

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Sarroch. Aveva salutato il suo pubblico con un tie break, nell’ultima partita della scorsa stagione. La Sarlux Sarroch ricomincia allo stesso modo, come un indelebile marchio di fabbrica. Nella prima giornata della serie A3 di volley ha battuto 3-2 la Valli di Lanzo Ciriè (28-26, 20-25, 25-17, 20-25, 20-18). Inutile rifugiarsi nel canonico “ma quanta fatica”, la Sarlux ha rimediato con il cuore una partita che stava nascendo male e finendo peggio. Le rimonte nel primo set e nel tie break (da -3) offrono uno spaccato di quanto la partita sia stata complicata. Ciriè, neopromossa con la maggior parte degli atleti alla prima esperienza in A3, ha giocato con la concentrazione e la spensieratezza di vivere una bella avventura. Sarroch è stato assalito da uno stato ansioso che rischiava di compromettere la partita, poi risolta al terzo match point da Andrea Schiro. Lo stesso giocatore si è fatto carico di salvare la partita mettendo a terra i tre punti utili, solo una parte dei suoi 42 totali, per annullare altrettanti match point per i piemontesi. C’è tanto da fare, dirà il coach Moretti, ma certe partite, brutte e sporche, è salutare vincerle. Per analizzare ciò che è andato meno bene, c’è tempo.

Sarlux Sarroch : Guastamac- chia 1, Curridori, Leccis 12, Zap- poli 13, Favaro 11, Mocci (L), Giaffreda (L), Selleri 3, Schiro 42, Romoli, Agrusti 9. Ne Grus- su, Saibene, Pisu. All. Moretti.

BP Termosanitari Ciriè : Castahneri 5, D’Ambrosio 11, Sfletto, Louza 17, Carlevaris 1, Brugiafreddo 20, Armando (L), Rodini 9, Sancio, Cian 10, Bo- ninsegni, Sarasino 5. Ne Turol- la, Tosi, Bonfantini. All. Salvi.

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