Sarlux, giornata-no Oggi il Cus Cagliari In B cade Decimo 

Una giornata storta, da dimenticare. La Sarlux Sarroch può archiviare così la sconfitta interna con il Belluno, 3-1 (23-25, 25-22, 18-25, 14-25), ma la seconda battuta d’arresto consecutiva, quarta in sei partite, costringe a guardare la classifica con maggiore attenzione. Belluno era arrivato a Sarroch nel suo momento peggiore, due sconfitte di fila e il cambio dell’allenatore in settimana. La Sarlux non ne ha approfittato, a dire il vero i veneti erano carichi sin dalle prime battute. La prima avvisaglia che sarebbe stata una partita difficile è arrivata nelle battute iniziali, quando sui primi quattro punti di Belluno, tre provenivano dal muro. E questo è stato il motivo dominante, con gli insistiti attacchi di Sarroch dalla zona quattro, puntualmente resi al mittente dal muro (spesso a uno) con annessa palla a terra. E quando il coach Camper ha sostituito Meschiari con Nasari la musica è rimasta la stessa. In altra zona del campo non andava meglio a Dimitrov, vittima dello stesso destino dei compagni di squadra. Saranno in tutto ventidue i punti a muro dei veneti.

Nel primo set Belluno più ordinato ed efficace in difesa, Sarroch mette il cuore e la grinta, insegue e aggancia sul 20-20, ma due errori lo rimandano indietro, sino all’attacco finale di Ferrato che chiude il set. Nel secondo Sarroch è sempre avanti, ma la sensazione è che dall’altra parte ci sia una pausa. E quando, nel terzo, Dimitrov con due aces allunga sul 5-2 sembra la svolta, ma è l’ultimo sussulto. Gli attacchi si infrangono sul muro, gli errori aumentano. Non è proprio giornata.

Sarlux Sarroch : Dimitrov 15, Curridori 3, Leccis 9, Pilotto 11, Mocci (L), Chiapello 9, Nasari 4, Meschiari 3, Romoli, Rossi 1, Pisu, Scarpi. N.e. Giaffreda (L). All. Camperi

Questo pomeriggio è il turno del Cus Cagliari. La squadra del coach Simeon, reduce dalla vittoria per 3-1 sull’Altotevere San Giustino, è impegnata in trasferta con il Gabbiano Mantova, secondo in classifica dopo quattro vittorie.

Serie B maschile

Ancora una sconfitta interna per la Pallavolo Decimomannu, battuta 3-0 dalla capolista Genzano (19-25, 23-25, 19-25). È stata comunque, per il team di Caredda, una prova incoraggiante contro una formazione che punta decisamente al salto di categoria, e che schierava tra gli altri l’ex Cus Cagliari Calarco.

RIPRODUZIONE RISERVATA