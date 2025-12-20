VaiOnline
volley Serie A3 maschile.
21 dicembre 2025 alle 00:29

Sarlux e Cus, c’è lo stop 

Doppio 0-3 con Mantova e Savigliano dopo tre vittorie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un passo indietro per Cus e Sarroch. La Sarlux perde 3-0 in casa con il Gabbiano Mantova (20-25, 31-33, 19-25) e interrompe, nella decima giornata della A3 di volley, la striscia di tre vittorie. Mantova, dopo due passi falsi, ha ribadito proprio a Sarroch di essere una candidata alla promozione, tenendo alto il livello per tutta la partita. Assente Saibene, fermato dall’influenza, parte nel sestetto Iannaccone. L’incertezza è concentrata nel secondo set, Mantova scappa (8-11), Iannaccone la aggancia (15-15) e Capelli sorpassa. Sarroch ha il set point, ma il muro a tre non ferma il contrattacco avversario che chiude al sesto set point con le due battute finali corrette dal nastro. Incidono per Sarroch nove battute sbagliate. Equilibrio nel terzo sino al 14-14, Stabrawa prende un giallo per proteste, si innervosisce e si spegne. Errori e distrazioni fanno il resto.

Sarlux Sarroch : Curridori 1, Capelli 17, Leccis 6, Partenio 1, Stabrawa 16, Mocci (L), Giaffreda (L), Matani, Romoli, Agrusti 5, Iannaccone 5. N.e. Kubaszek, Pisu. All. Denora Caporusso

Lo scivolone

A Cavallermaggiore, invece, il Cus ha offerto al Savigliano la prima vittoria del campionato dopo otto sconfitte: 3-0 netto e mai in discussione (25-18, 25-22, 25-21). In passo falso inatteso (almeno) nelle proporzioni, una involuzione che si è scontrata con le motivazioni degli avversari, che non hanno patito l’assenza di Ballan, il centrale titolare. Inizio in salita, il Cus Cagliari va sotto (7-15), tenta l’avvicinamento con Zanettin che lo porta a -5 (15-20), il set lo chiude Rossato. Falsa partenza anche nel secondo, con fatica il Cus si riporta a -2 (19-21), ma subisce il break, ancora Rossato chiude dopo l’ace di Biasotto. All’inseguimento anche nel terzo, ma il distacco non scende oltre i due punti. Sul 21-23 le speranze di allungare la partita si infrangono quando il muro del Savigliano respinge e mette a terra gli attacchi di Agapitos e Luisetto.

Cus Cagliari : Agapitos 7, Zanettin 3, Menicali 4, Biasotto 18, Muccione, Luisetto 6, Basso (L), Truocchio 7, Soru, Folguera 1. N.e. Piludu, Sciarretti, Gozzo, Galiazzo. All. Simeon.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

E il conto sale ancora di più se si considerano tutte le opere finanziate col Pnrr

Con la privatizzazione di Sogaer un regalo da 250 milioni di euro

Le strutture di Cagliari, Olbia e Alghero hanno un’alta qualità  grazie ai soldi pubblici spesi nel tempo da Regione e Stato 
Al. Car.
Il caso

«Caro Papa Leone, se vieni a trovarci sistemano le docce»

Il cappellano don Gabriele Liriti: «Sono giornate molto difficili» 
Francesco Pintore
Il caso

Mafiosi a Nuoro, Provincia e Comuni pronti alla rivolta

Il presidente Ciccolini: scelta inaccettabile E il sindaco di Gavoi lancia un comitato 
Giorgio Ignazio Onano
L’operazione

Eroina e coca: undici arresti per la droga delle feste

Il colpo allo spaccio: sequestri della Polizia a Cagliari, Pula, Selargius e Quartucciu 
Matteo Vercelli
Cultura

Le opere di Liliana Cano colorano Oliena

Dai murales ai dipinti conservati nelle chiese, itinerario d’arte nel paese che la accolse 
Giovanna Pittalis
La festa

Una storia d’amore lunga 72 anni

Selargius, una vita insieme: «Il segreto? Rispettare le scelte dell’altro»  
Federica Lai
Accoglienza

Le comunità straniere incontrano la Chiesa: «Un Natale di speranza»

Dall’Ucraina alle Filippine: le storie di chi ha trovato nell’Isola una nuova casa  
Alessandra Ragas
La storia

«Dal 1995 in edicola, ora passo la mano a mia figlia Maura»

Rossella Scamutzi: così ho visto il paese cambiare sotto i miei occhi 
Ignazio Pillosu
Legge di bilancio

La manovra c’è. Giorgetti: non lascio

Dopo il caos arriva la versione definitiva, ora il rebus è l’aiuto a Kiev 
Il caso

Delitto di Garlasco, il Ris di Cagliari a caccia della verità

Una relazione lunga 300 pagine per riscrivere la scena del crimine  
Marco Noce