Sarlux e Cus, c’è lo stop 

Un passo indietro per Cus e Sarroch. La Sarlux perde 3-0 in casa con il Gabbiano Mantova (20-25, 31-33, 19-25) e interrompe, nella decima giornata della A3 di volley, la striscia di tre vittorie. Mantova, dopo due passi falsi, ha ribadito proprio a Sarroch di essere una candidata alla promozione, tenendo alto il livello per tutta la partita. Assente Saibene, fermato dall’influenza, parte nel sestetto Iannaccone. L’incertezza è concentrata nel secondo set, Mantova scappa (8-11), Iannaccone la aggancia (15-15) e Capelli sorpassa. Sarroch ha il set point, ma il muro a tre non ferma il contrattacco avversario che chiude al sesto set point con le due battute finali corrette dal nastro. Incidono per Sarroch nove battute sbagliate. Equilibrio nel terzo sino al 14-14, Stabrawa prende un giallo per proteste, si innervosisce e si spegne. Errori e distrazioni fanno il resto.

Sarlux Sarroch : Curridori 1, Capelli 17, Leccis 6, Partenio 1, Stabrawa 16, Mocci (L), Giaffreda (L), Matani, Romoli, Agrusti 5, Iannaccone 5. N.e. Kubaszek, Pisu. All. Denora Caporusso

Lo scivolone

A Cavallermaggiore, invece, il Cus ha offerto al Savigliano la prima vittoria del campionato dopo otto sconfitte: 3-0 netto e mai in discussione (25-18, 25-22, 25-21). In passo falso inatteso (almeno) nelle proporzioni, una involuzione che si è scontrata con le motivazioni degli avversari, che non hanno patito l’assenza di Ballan, il centrale titolare. Inizio in salita, il Cus Cagliari va sotto (7-15), tenta l’avvicinamento con Zanettin che lo porta a -5 (15-20), il set lo chiude Rossato. Falsa partenza anche nel secondo, con fatica il Cus si riporta a -2 (19-21), ma subisce il break, ancora Rossato chiude dopo l’ace di Biasotto. All’inseguimento anche nel terzo, ma il distacco non scende oltre i due punti. Sul 21-23 le speranze di allungare la partita si infrangono quando il muro del Savigliano respinge e mette a terra gli attacchi di Agapitos e Luisetto.

Cus Cagliari : Agapitos 7, Zanettin 3, Menicali 4, Biasotto 18, Muccione, Luisetto 6, Basso (L), Truocchio 7, Soru, Folguera 1. N.e. Piludu, Sciarretti, Gozzo, Galiazzo. All. Simeon.

