Sarlux, due punti d’oro 

st. Mirandola 2

pol. Sarroch 3

Stadium Mirandola : Catel- lani (L), Antonaci 10, Schinca- glia, Sitti 2, Flemma 14, Rusti- chelli (L), Galliani 7, Maletti 18, Spagnol 15, Scaglioni 7, Montaggioli, Grue, Storchi 2. N.e. Egwaoje. All. Bicego.

Sarlux Sarroch : Curridori, Capelli 23, Leccis 6, Partenio 3, Stabrawa 17, Mocci (L), Giaffreda (L), Matani 3, Saibene 5, Kubaszek, Romoli 1, Agrusti 11, Iannaccone 4. N.e. Pisu. All. Denora Caporusso.

Parziali : 25-16, 20-25, 25-15, 17-25, 12-15

La Sarlux Sarroch vince 3-2 a Mirandola, rafforza il quinto posto ed evita un pericoloso affollamento al centro della classifica della serie A3 di volley. Terza vittoria consecutiva e un sospiro di sollievo che oltre alla legittima esultanza pone un interrogativo, non nuovo. Dove era la Sarlux nel primo e terzo set? Leggendo i parziali sono evidenti due blackout che hanno fatto apparire Mirandola una squadra di marziani. È notorio che la capacità di risollevarsi è dote indiscutibile. Che ha risolto la partita. Gli alti bassi saranno parte del lavoro che Denora Caporusso dovrà affrontare alla ripresa degli allenamenti. Il coach ha cambiato assetto nel corso della partita, dal quarto set dentro Iannaccone e Matani per Leccis e Saibene in sofferenza. Tra gli alti e bassi di Strabawa, è emersa ancora la regolarità di Capelli.

La partita

Sarroch punta le attenzioni sull’opposto Spagnol, ma nelle prime fasi spuntano Scaglioni e Maletti e Mirandola fa il vuoto, il distacco aumenta e diventa incolmabile. Nel secondo il muro di Agrusti e tre punti di fila di Strabawa sono il primo segnale, ma Mirandola sale 9-6. Arriva la reazione, primo sorpasso firmato da Saibene (11-10), gli ace di Stabrawa fanno il resto. Nel terzo, con Spagnol in battuta, Mirandola infila un parziale iniziale di 6-0 dal quale Sarroch non si riprende. A parti invertite nel quarto, è la Sarlux con Stabrawa in battuta ad andare sul 10-3 con un break di 6-0. Set poi dominato.

Equilibrio nel tie break, anche se Sarroch, sotto 8-5, rischia. Recupera sorpassa, Mirandola infila una serie di errori in attacco, ma resta avanti 12-11. A questo punto lo scatto finale, con Capelli, l’attacco out avversario, il muro a tre e l’ace finale di Matani. Lo spavento è passato, si può far festa.

