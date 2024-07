Sarlux-Cus: è subito derby 

Con la presentazione dei calendari è ufficialmente iniziata la nuova stagione di volley. A Bologna, nel corso dell’evento “Volley Mercato”, Cus Cagliari e Sarlux Sarroch scoprono che il loro cammino nella Serie A3 2024-25 ricomincia dove si erano fermati, con il derby nel Palazzetto di via Giotto, con tanti volti nuovi in campo e in panchina. Il 24 marzo scorso si salutarono con in tasca i playoff (Cus Cagliari) e la salvezza (Sarroch, che vinse la sfida 3-1), si ritroveranno di fronte il 20 ottobre per la prima giornata, ancora nel Girone Bianco. Nel secondo turno esordio casalingo del Cus con il Belluno. Prima trasferta per Sarroch in Umbria con San Giustino. Il derby di ritorno è previsto il 22 dicembre, prima della pausa natalizia. Il 12 gennaio tutti nuovamente in campo per la seconda giornata di ritorno. La regular season si concluderà il 9 marzo 2025.

La Serie A3 si è ridotta a ventuno squadre, cinque in meno rispetto all’ultima stagione. Dieci squadre nel girone Bianco, dopo le retrocessioni di Garlasco, Mirandola e Salsomaggiore, le rinunce di Bologna e Motta di Livenza e l’ingresso di San Giustino dal Girone Blu, e Ancona promossa dalla B.

Cus Cagliari

Della squadra della scorsa stagione restano solo Marinelli e il capitano Menicali. Il coach Lorenzo Simeon lavorerà con un roster nuovo di zecca. Dalla serie A2 arrivano Lorenzo Bistrot dal Cuneo e Morgan Biasiotto da Aversa. Gli altri schiacciatori sono Pietro Galdenzi, che con Fano ha conquistato la A2, e Stefano Gozzo, ex Sorrento e unico trentenne dei nuovi arrivi. I nuovi palleggiatori sono Federico Ciardo, proveniente dal Casarano, e Victor Zivojinovic, in B con Lecce. Il libero sarà Omar El Moudden, proveniente da Reggio Calabria ed esperienze in A2 con Lagonegro. Dall’Under 19 del Modena è arrivato Ernesto Roscato, che si aggiunge a Donato Chialà, ex Stella Azzurra Sestu, e Marco Piludu, promosso dal settore giovanile.

Sarlux Sarroch

Più contenuta la trasformazione del team guidato in panchina da Marco Camperi. Confermati il capitano Romoli, con i liberi Giaffreda e Mocci, e ancora Ntotila, Pisu, Leccis e Curridori. Subito attiva sul mercato, la dirigenza ha piazzato il primo colpo con l’arrivo del bulgaro Hristyan Dimitrov, martello del Fano promosso in A2. Sempre dalla A2 arrivano Matteo Lusetti dal Grottazzolina, Luca Chiapello dall’Aversa e Gianluca Rossi dal Cantù. Occhi puntati su Matteo Meschiari, ex Brugherio, nel 2022 campione europeo Under 22 e una bacheca personale ricca di riconoscimenti. Dal Sorrento arriva Enrico Pilotto, torna in Sardegna Andrea Nasari, a Sant’Antioco nel 2015.

RIPRODUZIONE RISERVATA