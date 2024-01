Sarlux, colpo in trasferta contro il Savigliano terzo 

G. Savigliano 1

Pol. Sarroch 3

Monge Gerbaudo S. : Quaranta, Calcagno 1, Gallo, Carlevaris 1, Rainero 8, Galaverna 1, Rabbia, Rossato 25, Brugiafreddo 11, Dutto 7, Pistolesi 1, Van De Kamp 7. N.e. Turkaj. All. Simeon.

Sarlux Sarroch : Fabroni 4, Curridori, Ntotila 14, Leccis 7, Agostini, Ciupa 13, Mocci, Romoli 18, Fortes 16. N.e. Sideri, Cristiano, Beghelli, Pisu, Giaffreda. All. Giombini.

Parziali : 29-27, 20-25, 18-25, 14-25

Il segnale di continuità che serviva la Sarlux Sarroch è arrivato forte con la vittoria in trasferta (3-1) sul Savigliano terzo in classifica. Punti pesanti in chiave salvezza (e non solo), importanti per come sono arrivati. Un solo momento di distrazione nel primo set, un po’ gettato via, poi la superiorità indiscussa, con Savigliano impotente dinanzi a una squadra che ha mostrato meccanismi efficaci e capacità di gestione della partita. Coach Giombini deve fare a meno di Sideri e rilancia Ciupa, nel sestetto iniziale con Agostini. Poi subentra Ntotila, ritrovato e incontenibile. Perso il primo set ai vantaggi (avanti 20-16 e due set point) Sarroch domina: parlano da soli 13 punti a muro e quattro uomini in doppia cifra. La vittoria della Sarlux apparecchia la tavola al Cus Cagliari: se vince a Garlasco può balzare al terzo posto.

RIPRODUZIONE RISERVATA