Sarlux, colpo a Brugherio 

D. Rosa Brugherio 0

Pol. Sarroch 3

Diavoli Rosa Brugherio : Chinello, Consonni (L), Romano 7, Argano, Giuliani, Zara, Viganò 9, Juric 13, Frage 8, Corti, Prada 1, Aretz 5, Volpara. N.e. Piazza (L). All. Durand.

Sarlux Sarroch : Dimitrov 15, Curridori, Leccis 9, Lusetti 5, Pilotto 10, Mocci (L), Chiapello 10, Nasari 9, Romoli, Pisu. N.e. Giaffreda (L), Meschiari, Rossi, Scarpi. All. Camperi

Parziali : 20-25, 30-32, 12-25

Ci voleva una prova di maturità, dopo due sconfitte consecutive con opposte modalità. La Sarlux Sarroch raggiunge lo scopo, vince a Brugherio 3-0, e alla settima giornata della A3 di volley conquista la prima vittoria in trasferta. E lascia in altre mani, in attesa delle partite di oggi, quel fastidioso penultimo posto. Brugherio è ultimo, sinora ha sempre perso, è composto prevalentemente dai migliori under 18 del nord Italia. Da prendere quindi con ogni cautela. Sarroch non ha peccato di concentrazione, è rimasto solido e attento quando ha rischiato nell’infinito secondo set (vinto 32-30), che di fatto ha deciso la partita e svuotato le energie di chi quel set lo ha invece perso.

Il coach Camperi cambia dopo il k.o con Belluno. Il palleggiatore Lusetti al posto di Curridori, Meschiari a riposo, nel sestetto c’è Nasari. E c’è Pilotto che prende per mano i suoi nella fase iniziale per il primo allungo. La ricezione funziona, l’attacco propone le varianti stavolta efficaci. Sarroch va a +6. Il croato Juric, classe 2000, il più anziano del Brugherio, si fa carico di ridurre il gap, ma dall’altra parte non ci sono battute a vuoto.

La partita si decide nel secondo set, Sarroch subito avanti pecca di attenzione e si fa agganciare. Si prosegue punto a punto sinché Brugherio mette il naso avanti (21-20) per un’infrazione fischiata a Chiapello. Nasari annulla il primo set point lombardo, il set si allunga con scambi reciproci di regali, quando Brugherio ha il terzo set point sul 30-29 sbaglia la battuta, poi ci pensano Dimitrov, e l’attacco out di Juric. Si chiude un set che diversamente rischiava di complicare tutto. E infatti il terzo set è quasi una formalità per la squadra di Camperi, con gli avversari ormai svuotati di ogni energia. E qui si vede l’autorevolezza della Sarlux che non si fa coinvolgere dallo stato confusionale altrui, rimanendo ordinato e preciso. Il set è aperto con i primi due punti in fotocopia del muro a due Pilotto-Dimitrov. E si chiude con un altro muro vincente, quello di Andrea Leccis.

Oggi al Pala Pirastu (ore 17) il Cus Cagliari sfida l’Acqui Terme, terzo in classifica reduce dalla vittoria con la capolista San Donà.

