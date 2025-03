Sarlux, ci vediamo nei playoff 

Arrivederci ai playoff, tra gli applausi. La Sarlux Sarroch saluta l’ultima partita casalinga della prima fase battendo la Begin Ancona 3-1 (23-25, 25-20, 25-23, 25-15) e prosegue la marcia verso il quinto posto del Girone Bianco della serie A3.

Non è stata una partita facile, si sapeva e si è capito sin dalle prime fasi, Ancona pur penultima è squadra che resta attaccata al set e alla partita, anche se la sua classifica non è generosa. Sarroch ha rivoltato e cambiato il corso di una partita che sembrava nata male, sotto di un set e pietrificato in avvio del secondo. Poi tutti d’accordo, era il caso di cambiare registro.

E così è stato, prima con sofferenza, vedi anche il terzo set, poi con la passerella trionfale quando Ancona si è arresa nel quarto, diventato un monologo della Sarlux.

Nel primo set Ancona è avanti, e quando viene raggiunta (23-23) piazza la doppietta vincente. Nel secondo va avanti 7-4, raggiunta da due ace di Chiapello torna avanti (10-13), ma da quel momento nel Sarroch inizia a funzionare tutto a meraviglia. Pilotto chiude il set, nel terzo fa altrettanto Nasari che mette palla a terra al termine di un attacco prolungato dove si è rischiato di andare ai vantaggi. Il quarto set, e la partita, si chiude nella maniera più gradita al pubblico, con l’attacco del capitano Romoli.

Sarlux Sarroch : Dimitrov 14, Curridori 2, Graziani, Leccis 8, Lusetti, Pilotto 12, Mocci (L), Giaffreda (L), Chiapello 12, Nasari 11, Romoli 2, Rossi 1, Pisu, Scarpi 4. All. Mattioli.

Serie B

La Capo d’Orso Palau riprende la corsa verso i playoff nella serie B1 femminile battendo il Santena 3-1 (19-25, 25-23, 25-14, 25-20). Perso il rimo set e rischiato nel secondo, ha vinto agevolmente i successivi due.

Si ferma la marcia della Pan Alfieri in serie B2 femminile, battuto al Pala Coni 3-2 dal Vero Volley Monza (18-25, 25-17, 25-19, 22-25, 4-15) che resta solo al secondo posto. La squadra di Loi è stata avanti nel quarto ma ha ceduto nella fase finale, crollando poi nel tie break.

Vince il Garibaldi La Maddalena, 3-1 al Volley Gorla (25-23, 25-20, 26-28, 25-21). Vinti i primi due set, ha inseguito nel quarto, e dopo l’aggancio (19-19) non si è più fermata. Vince anche La Smeralda Ossi, 3-0 al Lazzate (25-21, 25-23, 26-24). Altra partita sul filo di lana e giocata punto a punto.

Niente da fare per l’Audax Quartucciu, battuto 3-0 dalla capolista Bellusco.

In B maschile la Pallavolo Decimomannu vede da vicino la vittoria ma viene sconfitto per 3-2 dal Green Volley Roma.

