Sarlux- Brugherio e il Cus a Modena   

Un sabato con la serie A3, con il Cus Cagliari a Mirandola e la Sarlux Sarroch in casa. Ultimo passaggio prima del derby al Pala Pirastu la sera di Santo Stefano. Si chiude il 2023 nei campionati di serie B, dopo il weekend le squadre torneranno in campo il 13 gennaio.

Serie A3

Con la penultima di andata è tempo di fare qualche calcolo. Cus Cagliari sesto, in zona playoff, a + 6 dalla prima delle escluse, Sarroch. Che a sua volta ha un punto in meno rispetto all’ultimo posto disponibile, il settimo.

Dopo due vittorie la Sarlux ospita al Palazzetto di Via Giotto (ore 17) i Diavoli Rosa di Brugherio, squadra di Under 21 oggi penultima, capace di beffare prima del turno di riposo, il Cus Cagliari. Proprio il Cus, domenica scorsa, ha infranto più di un tabù. Oggi è chiamato a confermare tutto ciò che di bello ha mostrato. Lo Stadium Mirandola è reduce da quattro sconfitte di fila.

B1 femminile

Dopo la buona prestazione di sabato scorso, la Capo d’Orso Palau chiude l’anno ospitando la seconda in classifica, il Volley Legnano (Pala Andreotti, ore 19,30).

B2 femminile

Turno domenicale per la Pan Alfieri che gioca ad Anzio, contro la seconda in classifica: è un test sulle ambizioni della squadra cagliaritana. Al Palazzetto di Ossi (ore 19) La Smeralda affronta il Volley Ostia, penultimo. Al Pala Beatrice (ore 17) di fronte Audax Quartucciu e Frosinone, in trasferta a Grosseto il Garibaldi La Maddalena.

B maschile

Due partite interne, e quasi ultimo appello per Borore contro Volley Cazzago (Palazzetto ore 16), e Stella Azzurra Sestu opposta (Pala Santi ore 16) all’Almevilla.

