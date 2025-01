Sarlux-Altotevere e Belluno-Cus: riparte la Serie A3 

Tutti in pista dopo la pausa natalizia, dalla serie A3 alla serie B. L’anno si era chiuso con il derby tra Cus Cagliari e Sarlux Sarroch, vinto dagli universitari per 3-1, risultato che valeva una classifica pressochè simile ma a vantaggio di Sarroch, quinto per quoziente set appena superiore. E proprio da questa classifica oggi entrambe ripartono.

Sarlux Sarroch

La prima partita del 2025 si gioca stasera, al Palazzetto di Via Giotto (ore 17) arriva l’Altotevere San Giustino. Umbri al settimo posto e con un punto in meno rispetto al Sarroch. Il coach Camperi conta sull’innesto di Alessandro Graziani, ex Acqui Terme arrivato per rinforzare la batteria degli schiacciatori. Nell’Altotevere è stato ingaggiato Matteo Maiocchi, l’anno scorso in A2 con Reggio Emilia e un anno nell’Allianz Milano di Romanò e Ishikawa, con Camper secondo in panchina.

Cus Cagliari

Sabato trasferta “notturna” a Belluno (si gioca alle 21), quasi una bestia nera per la squadra di Simeon. Belluno, terzo in classifica, è reduce dalle fatiche della Coppa Italia, mercoledì contro Acqui Terme, e vittoria per 3-1, ancora assente Bisi, uno dei migliori dei veneti. I quali vantano il miglior rapporto tra i punti a muro e i set giocati. Il Cus non deve guardare ai numeri ed ai precedenti, ma cercare l’occasione per uscire dal centroclassifica particolarmente affollato. Belluno ha perso l’ultima partita con San Donà dopo quattro successi.

Serie B

Ritorno in campo agevole per Capo d’Orso Palau, in B1 femminile. Al Pala Andreotti (stasera ore 15) c’è la Volley Academy Delebio, ultima in classifica, zero punti e due set vinti. Weekend più complicato in B2 femminile. Chi sta meglio è la Pan Alfieri che oggi ospita il Volley Gorla. Indisponibile il Pala Coni, le ragazze di Andrea Loi giocano stasera al Pala Beatrice, a Quartucciu (ore 16). La Smeralda Ossi è in trasferta contro la capolista Bellusco, dominatrice del girone B. Ultimo appello o quasi per l’Audax Quartucciu, oggi a Lazzate contro la penultima in classifica. Chiude domani il Garibaldi La Maddalena in trasferta con il Satinox Orago. In casa la Pallavolo Decimomannu in B maschile, che al Palazzetto (ore 16) ospita il Tuscania, terza forza del campionato.

