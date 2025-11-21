VaiOnline
Volley.
22 novembre 2025

Sarlux all’esame della capolista, Il Cus a Mantova 

Spetta ancora alla Sarlux Sarroch aprire la due giorni della serie A3 di volley. È la prima partita della sesta giornata, al Palazzetto di Via Giotto (ore 17) arriva la Conad Reggio Emilia, non un avversario qualsiasi. Retrocessa dalla A2, comanda la classifica anche se la sconfitta interna di sabato scorso con Belluno l’ha riportata sulla terra. È comunque l’avversario meno opportuno per Sarroch dopo la bruciante sconfitta di San Donà. Il coach Denora Caporusso: “Una partita così difficile può darci uno spunto in più. Dobbiamo scendere in campo con la mente libera”. Dopo San Donà si può ripartire da alcune certezze, la capacità di risalire dopo due set persi, l’affidabilità dei cambi e, non ultimi, i 50 punti messi a terra dalla coppia Vaskelis-Saibene.

Cus Cagliari

Alto coefficiente di difficoltà anche per la squadra di Simeon, in campo domenica alle 17 a Mantova contro Il Gabbiano. Altro team ambizioso ma in ritardo con due sconfitte nelle ultime tre gare. Il Cus Cagliari si è finalmente scrollato di dosso l’ansia delle zero vittorie dopo la prestazione di lunedì con Trebaseleghe. Con qualche aspetto da rivedere ma “era importante vincere”, parole di Simeon. Che ha ritrovato Gozzo dopo un lungo infortunio, verificato la qualità dei cambi da Zanettin a Galiazzo, e preso atto delle condizioni esplosive di Biasotto. Con il Mantova gioca un ex, il libero El Moudden, in rossoblù la scorsa stagione.

In Serie B

In B1 femminile la Pan Alfieri torna davanti al suo pubblico, stasera al Pala Coni (ore 16) ospita il Villa Cortese, terzo in classifica. In trasferta la Capo d’Orso Palau, a Vigevano affronta la vicecapolista Florens. In B2 femminile derby a Ossi (Palazzetto ore 17) tra La Smeralda e Phi Volley La Maddalena, in trasferta il Quadrifoglio Porto Torres, a Roma contro La Fenice.

In B maschile sfida a Roma tra Virtus Almundia e Vega Dolianova. Hanno iniziato con quattro vittorie, e perso le ultime due partite. La squadra di Marco Locci, battuta sabato scorso dal Genzano, occupa la quarta posizione in una classifica molto corta, sono in otto racchiuse in quattro punti.

