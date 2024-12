Sarlux ad Ancona per proseguire il buon momento 

La Sarlux Sarroch stasera ad Ancona per la penultima giornata di andata della serie A3 di volley. Per vedere all’opera il Cus Cagliari si dovrà attendere martedì, quando ospiterà il Brugherio.

Sarroch insegue il secondo successo in trasferta e la ulteriore risalita della classifica. Lo farà senza lo schiacciatore Matteo Meschiari, campione europeo Under 22 nel 2022, non era passato inosservato il suo mancato impiego a Brugherio. Giocatore e società hanno formalizzato giovedì la rescissione del contratto e il giocatore si è accasato in Puglia, a Castellana Grotte, terzultimo nel girone Blu della serie A3. Al Palasport Rossini, Sarroch trova la matricola Begin Volley che sabato scorso, con Savigliano, ha interrotto la striscia di tre vittorie. La squadra del coach Camperi ha vinto sabato a Brugherio la prima partita in trasferta utilizzando nel sestetto iniziale il palleggiatore Lusetti e lo schiacciatore Nasari.

Il posticipo

Il Cus Cagliari ha qualche giorno in più per preparare il match di martedì al PalaPirastu (ore 15,45) con Brugherio, ultimo in classifica con l’en plein di sconfitte, l’ultima con Sarroch.

Serie B

In B maschile gioca stasera in casa la Pallavolo Decimomannu (Palazzetto ore 16,30) contro la Fenice Roma. Entrambe le squadra hanno vinto due partite (su otto) ma i romani hanno quattro punti in più in classifica.

Assorbiti gli effetti della sconfitta con Volpiano, la Capo d’Orso Palau riprende la sua corsa verso i playoff della serie B1 femminile. A Torino affronta oggi il Volley Parella, che ha sinora vinto tre partite. Tutte in campo oggi le quattro formazioni sarde della B2 femminile. Sfida d’alta classifica a Como tra Recoaro e Pan Alfieri Cagliari. La squadra lombarda dopo una partenza lanciata ha perso le ultime due partite e si è riaperta la corsa per il secondo posto. L’Alfieri, battuto sabato scorso dalla corazzata Bellusco dopo tre vittorie, può puntare a restare tra le prime. Partita complicata per il Garibaldi La Maddalena reduce da due vittorie. Al Palazzetto di Via Lamarmora (ore 17) ospita il Vero Volley. Più morbido l’impegno casalingo della Smeralda Ossi, che al Palazzetto (ore 16) attende il Volley Agrate. Non parte battuto l’Audax Quartucciu, a Gorla Minore con l’Orsa Foam.

