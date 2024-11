Sarlux a segno  contro Savigliano Bene anche Palau 

Ancora la Sarlux Sarroch, ancora una vittoria per 3-0 (25-15, 25-17, 25-19) la seconda consecutiva. Un’altra vittima illustre, il Savigliano che ha accennato una reazione solo nel terzo set, salvo poi restare al palo nello sprint finale. Una metaformosi rispetto alle prime due partite che apre scenari interessanti, considerando l’autorevolezza e la concentrazione con le quali Sarroch sta affrontando gli ultimi avversari. Se sabato scorso Acqui Terme era apparso in confusione, e lo stesso stato ha colpito Savigliano, è evidente che si tratta di un evento indotto dalla forza della Sarlux. E se nel terzo set i piemontesi hanno provato a restare in partita, approfittando anche dei tanti errori in battuta (sette) avversari, in queste circostanze la squadra di coach Camper ha mostrato un altro aspetto vincente. La capacità di azzardare e rischiare, avendo sempre ragione, fatto riservato a chi è sicuro dei propri mezzi e della propria forza. In questo clima si è esaltato Dimitrov, il bulgaro autore di 18 punti con percentuale del settanta per cento in attacco, numeri che fanno perdonare sei errori nella battuta. Camper conferma nel sestetto iniziale Leccis, Meschiari e Curridori, con Pilotto pronto all’ingresso per alzare il muro. Sarroch allunga subito, il set non ha storia. Nel secondo set si distingue a muro la premiata coppia Leccis-Meschiari, anche Rossi lascia un segno del suo passaggio con due punti che mandano Sarroch al set point, trasformato al primo tentativo grazie alla battuta out del Savigliano. Nel terzo il pathos si avverte sino a a metà del set, poi l’allungo, i punti di Chiapello, l’ace di Meschiari e il boato finale con l’attacco vincente di Pilotto.

Sarlux Sarroch : Dimitrov 18, Curridori 1, Leccis 9, Pilotto 3, Mocci (L), Chiapello 9, Nasari, Meschiari 11, Rossi 2, Pisu. N.e. Lusetti, Giaffreda, Romoli, Scarpi. All. Camperi.

Serie B1 femminile

Nella serie B1 femminile festeggia ancora la Capo d’Orso Palau che ha battuto 3-2 la Libellula Brà (25-23, 25-14, 23-25, 20-25, 15-8) nella quinta giornata di andata. Vittoria sofferta contro una squadra d’alta classifica, le ragazze di Guidarini sono state rimontate dal 2-0 al 2-2, hanno reagito dominando il quinto set. Restano a ridosso delle prime grazie alla sconfitta della capolista Trentino.

