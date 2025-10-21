VaiOnline
Francia
22 ottobre 2025 alle 00:32

Sarkozy in cella «Sono innocente, saprò rinascere» 

I suoi sostenitori lo salutano intonando la Marsigliese 

PARIGI. Al suo arrivo nel carcere della Santé, nel sud di Parigi, è stato accolto dalle grida dei detenuti: «Benvenuto Sarkozy! C'è Sarkozy!». L’ex presidente francese è rinchiuso da ieri in una delle prigioni storiche della Francia. A 70 anni, Nicolas Sarkozy è il primo ex presidente di un Paese dell'Ue a finire in cella.

Sulla strada da casa al carcere, l'ex inquilino dell'Eliseo ha scritto su X: «Oggi non mettono in carcere un ex presidente della Repubblica, ma un innocente». Il fondatore dei Républicains ha anche promesso di «denunciare questo scandalo giudiziario, che subisco da oltre 10 anni. Provo un dolore profondo per la Francia, umiliata da una vendetta che ha portato l'odio a un livello inedito. Non ho dubbi, la verità trionferà. Ma il prezzo da pagare sarà stato enorme».Nella sua cella di isolamento, da undici metri quadri, ha portato “Il conte di Montecristo” e una biografia di Gesù.

Una piccola folla

I suoi sostenitori, i parenti e gli amici si sono riuniti già dalle prime ore del mattino, su iniziativa del figlio Louis, intorno alla Villa Montmorency, il comprensorio del sedicesimo arrondissement dove l'ex presidente risiede insieme alla moglie Carla Bruni, intonando a più riprese la Marsigliese. Momenti di forte emozione, quando l'ex capo dello Stato, mano nella mano con la moglie torinese, si è diretto verso l'auto che lo attendeva per condurlo in prigione. Oltre un centinaio di persone lo attendevano e lo hanno voluto toccare, gli hanno stretto la mano, qualcuno lo ha abbracciato fra gli applausi e i cori. Sarkozy si è fermato con tutti, salutando e in qualche caso scambiando anche baci.

La moglie gli è rimasta sempre vicina fino a quando è salito in macchina con l'avvocato Christophe Ingrain, camminando a testa china, senza sorridere. Nelle dichiarazioni rilasciate poco prima al giornale Le Figaro, Sarkozy ha parlato della sua vita come un romanzo e si è mostrato più combattivo che mai: «Volevano farmi scomparire, ma questo mi sta facendo rinascere». Sul profilo Instagram di Carla Bruni, Giulia Sarkozy, figlia quattordicenne del presidente emerito, ha scritto: «Oggi, in Francia, un uomo innocente viene incarcerato».

Chiesta la scarcerazione

Parlando di un giorno «funesto» per la Francia, i suoi avvocati, Ingain e Jean-Michel Darrois, hanno già depositato la richiesta di scarcerazione. «Non ci sono rischi di ripetere i fatti, né di distruzione delle prove, dal momento che non ce ne sono, né di pressione sui testimoni», hanno tenuto a puntualizzare. Il giudice e la corte d'appello sono chiamati a rispondere entro un termine di due mesi ma in media, a Parigi, questo genere di risposte arrivano in circa trenta giorni.

Sarkozy, condannato a 5 anni, spera di rimanere in cella il più breve tempo possibile ma sa anche che non vi sono certezze. Nella peggiore delle ipotesi, potrebbe restarci fino al momento del processo in appello, nel marzo 2026. I giudici hanno disposto l'immediata carcerazione di Sarkozy per associazione a delinquere, senza attendere l'appello. Nelle motivazioni si parla di «gravità eccezionale dei fatti»: l'ex presidente avrebbe consentito a due suoi collaboratori di avviare contatti con Tripoli per finanziare la campagna del 2007 con fondi dell'allora regime di Gheddafi. Pur senza prove di versamenti diretti, la corte ha rilevato «movimenti finanziari riconducibili alla Libia».

