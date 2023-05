Sarkozy condannato  

L'ex presidente Nicolas Sarkozy è stato condannato in appello a tre anni di carcere, di cui uno senza la condizionale, per corruzione e abuso d’ufficio. Una situazione senza precedenti per un presidente emerito della Repubblica francese. La condanna nell’ambito del processo sullo scandalo delle intercettazioni che coinvolge anche il suo avvocato Thierry Herzog e l'ex alto magistrato Gilbert Azibert (condannati). Per Sarkozy anche l'interdizione dai diritti civili per tre anni. L’anno di carcere senza condizionale verrà trascorso a domicilio, con un braccialetto elettronico.