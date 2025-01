S’Argalla, lottizzazione approvata dal Tar 

Il Consiglio comunale non poteva opporsi alla costruzione di circa duecento villette residenziali a S’Argalla (tra la collina e il porto) in grado di ospitare sino a 776 persone. Lo ha stabilito il Tar Sardegna accogliendo il ricorso della società lottizzante (Loddo-Cabriolu) al termine di una vicenda complicata iniziata quasi trent’anni fa quando, appunto, l’allora amministrazione comunale decise di destinare S’Argalla a zona residenziale.

La sentenza

Una sentenza che ha messo in allarme un po’ tutti, in particolare la minoranza. «Potrebbe avere un grande impatto sul futuro di Villasimius – sottolineano Carboni, Sanna, Cadoni e Onano - soprattutto per quanto riguarda la gestione del territorio e dello sviluppo urbano. Nella migliore delle ipotesi si tratta di una volumetria di circa 35mila metri cubi che verrebbero sottratti dalla volumetria complessiva che rimarrebbe disponibile per il piano urbanistico». Per la minoranza «significa che le possibilità di costruire nuove case o realizzare interventi di edilizia popolare sarebbero drasticamente ridotte». Da qui la richiesta di un Consiglio straordinario per valutare l’opportunità di impugnare la sentenza.

Il dibattito

Valutazione che sta portando avanti anche il sindaco Gianluca Dessì con i legali del Comune: «Dobbiamo capire come procedere – spiega – considerando che il Consiglio di Stato prima e il Tar adesso hanno dato ragione alla società. Ne discuteremo con la minoranza in maniera informale dopo che porteremo in Consiglio il debito fuori bilancio da 2500 euro per le spese legali dell’ultima sentenza». In ogni caso «non corrisponde al vero che l’edilizia popolare ne uscirebbe con le ossa rotta. É certo invece che se a suo tempo ci fosse stato un Puc approvato questi problemi non sarebbero sorti».

L’iter

Diverse le tappe di una vicenda che non sembra ancora conclusa. La firma della convezione risale al 2000, la concessione edilizia viene richiesta nel 2004 mentre nel 2009 la società lottizzante chiede una proroga per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Il Comune resta in silenzio e nel 2010 arriva il primo stop per la mancanza del nulla osta paesaggistico. Da qui una serie di ricorsi sia al Tar che al Consiglio di Stato che nel 2016 dà ragione ai lottizzanti. La società, a sua volta, propone una rimodulazione dell’intervento con una riduzione di circa diecimila metri cubi. La Regione nel 2021 invita il Consiglio comunale ad esprimersi e l’Aula, in base alla relazione degli uffici, dice no. Da qui il nuovo ricorso sino alla sentenza pubblicata lo scorso 31 dicembre che dà ragione ai lottizzanti e concede 60 giorni al Comune per adempiere.

