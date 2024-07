«Saremo sempre al vostro fianco»  

La battaglia per sanità, trasporti e difesa dei servizi passa per la Barbagia. Compatta, ieri, a Desulo, per il consiglio comunale con la presidente della regione Alessandra Todde. Con lei il vice presidente del consiglio regionale Giuseppe Frau, sindaci e i consiglieri regionali Ivan Pintus, Sebastian Cocco e Franco Mula.Troppo piccola la sala conferenze delle scuole medie per contenere gli oltre 200 giunti da tutta l’isola, sfidando il caldo. «Non posso che complimentarmi con la presidente Todde per la grande sensibilità mostrata per le zone interne», ha detto il sindaco Gian Cristian Melis: «I problemi sono tanti e richiedono impegno continuo e condiviso».

La presidente

A fare gli onori di casa Giuseppe Frau, che ha elogiato: «lo straordinario lavoro dei medici pro tempore ora al paese, rimasto scoperto dal pensionamento degli specialisti. Si voglia cambiare rotta, riportando la sanità al fianco dei cittadini. Acclamata dal pubblico la Todde ha esordito. «Stiamo lavorando per ricucire lo strappo che negli anni si è creato fra regione e cittadini». Immediato il focus sulle problematiche sanitarie: «Oggi gli ospedali non funzionano per problemi che vanno avanti da tempo; come i concorsi dei medici di base e la medicina specialistica. Vogliamo invertire la tendenza, ridistribuendo la struttura sanitaria zonale». Da qui l’accento: «Mi sono presa la responsabilità di stoppare le assunzioni dei medici cubani. Hanno fatto un grande lavoro, ma le difficoltà di adattamento sono state diverse. Non possiamo perdere tempo, per questo stiamo incentivando i nostri medici. E ragionando sull’abbattimento delle liste d’attesa».

I consigli

A seguire gli interventi dei consiglieri di opposizione Gigi Littarru e Franco Carta: «È importante che le istituzioni si attivino affinché la nostra comunità abbia almeno un medico titolare». Commovente la premiazione del neo laureato Gianluca Zanda (sfidando le difficoltà della sindrome di Pkan) e della leva del 2001: «Hanno dato lustro al nostro paese. Doveroso premiarli», ha detto Melis. Nel dibattito, gli interventi dei comitati per la sanità con Franco Pintore di Sos Desulo, Bachis Cadau e Gianfranca Salvai (Sos Barbagia Mandrolisai) e Pina Cui (Allerta in Barbagia). Intanto anche una buona notizia per la sanità, con gli elicotteri del 118 che potranno atterrare a Nuoro anche di notte, ricevute le autorizzazioni Enac. Soddisfazione è stata espressa dalla direttrice generale Simonetta Cinzia Bettelini e dal direttore generale Paolo Cannas.

