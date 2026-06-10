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Maracalagonis.
11 giugno 2026 alle 00:31

«Saremo propositivi, attenti e costruttivi» 

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La minoranza al Comune di Maracalagonis si prepara a «una opposizione attenta e propositiva». Lunedì scorso, ancora prima della chiusura dei seggi, il candidato a sindaco Luigi Orrù si è subito congratulato con Francesca Fadda, che ha vinto le elezioni per la seconda legislatura consecutiva. Orrù aveva subito preso atto del voto annunciando un’opposizione costruttiva.

Concetto ribadito ora da Marco Cantori, il più votato fra i candidati a consigliere della stessa opposizione con 332 voti. Meglio di lui ha fatto Maria Paola Corona, ma nella maggioranza, eletta con 377 voti. «Fadda ha annunciato che sarà sindaca di tutti i cittadini», ha detto Cantori, «noi dell’opposizione faremo la stessa cosa, stando vicino a tutti. La nostra sarà un’opposizione attenta, mirata alla crescita del paese». (ant. ser.)

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