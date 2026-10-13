«Saremo il pungolo della Giunta» 

L’identità politica di “Assemini Civica” muove un passo decisivo e prende forma ufficiale anche nello spazio digitale. Il gruppo consiliare di maggioranza - rappresentato dall’assessore Francesco Murtas, dal presidente del Consiglio Alberto Nioi e dai consiglieri Sandro Picciau e Maria Ciaccio - ha lanciato la propria pagina Facebook ufficiale, presentata alla cittadinanza insieme a un simbolo dedicato e a un articolato manifesto programmatico.

La comunicazione

Una scelta strategica e comunicativa volta a rivendicare con forza la radice territoriale della compagine e la sua completa indipendenza dalle dinamiche dei partiti tradizionali. Pur confermando la piena e convinta adesione alla coalizione guidata dal sindaco Mario Puddu, la componente intende mantenere uno sguardo vigile, franco e rigoroso sull’azione di governo locale, con l’obiettivo di stimolare un confronto costruttivo ed evitare scorciatoie o derive conformiste.

Il “laboratorio politico”

L’approdo sui canali social rappresenta per il gruppo il primo tassello di un piano più ampio, mirato a consolidare un canale di ascolto permanente e diretto con la cittadinanza, le associazioni e le forze sociali del territorio. A chiarire la genesi e le ambizioni del progetto è lo stesso Murtas. «Il gruppo “Assemini Civica” nasce da una visione chiara dell’impegno politico e amministrativo per la nostra città», spiega l’assessore.

Una fase diversa

«Per evitare equivoci, è opportuno distinguere la natura e gli obiettivi di due percorsi differenti. La lista civica del 2023, costruita insieme a Mario Puddu, è stata uno straordinario strumento elettorale focalizzato sull’appuntamento con le urne. Conclusa quella fase, sentiamo oggi l’esigenza di dare vita a un laboratorio politico permanente e a un movimento d’opinione strutturato».

Nuovo raggio d’azione

Murtas sottolinea come il raggio d’azione di questa nuova fase non si limiterà alla sola gestione quotidiana del Comune: «Con “Assemini Civica” creiamo un vero e proprio spazio di confronto autonomo, aperto al contributo di tutti. Vogliamo essere un luogo di dibattito vivo anche sui grandi temi regionali, nazionali, sociali e culturali, offrendo una piattaforma attiva in cui prendere posizione con chiarezza e coinvolgere la cittadinanza». L’iniziativa, assicurano i promotori, non punta a incrinare gli equilibri di governo interno alla maggioranza, ma a cogliere la richiesta di maggiore trasparenza e partecipazione che arriva dalla piazza asseminese.

«Immutata stima»

«Desidero chiarire che questa scelta non rappresenta un atto di contrapposizione ad alcuno né tantomeno un distacco dal sindaco Mario Puddu, al quale mi lega una immutata stima personale», conclude l’assessore. «Si tratta semplicemente della naturale evoluzione verso un dibattito fatto di contenuti, aperto al tessuto sociale e fortemente presente nella vita della nostra comunità».

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