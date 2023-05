«Saremo i santi delle libertà» 

«Sono ancora qua, e le ragioni della mia discesa in campo 29 anni fa sono ancora valide». È in sintesi il messaggio di Silvio Berlusconi con il suo video alla convention di Forza Italia a Milano, per casualità trasmesso mentre sulle tv di mezzo mondo andava in scena l’incoronazione di re Carlo. A tratti, su alcuni canali italiani le due scene hanno condiviso lo schermo.

Chi si aspettava che l’ex premier annunciasse un passaggio di consegne è rimasto deluso. «Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese» è l’attacco dei 20 minuti di monologo registrati alla vigilia con una troupe al San Raffaele, dove è ricoverato dal 5 aprile con la compagna Marta Fascina sempre accanto. L’ex premier non appariva in pubblico da quasi due mesi. Pochi giorni prima di finire in terapia intensiva per una «terribile polmonite» (come l’ha definita), con una leucemia mielomonocitica cronica curata con la chemioterapia. I segni si vedono sul volto. Servono un paio di sorsi d’acqua per arrivare in fondo, la voce affaticata ma decisa nei passaggi chiave, la fede all’anulare sinistro, a tratti l’affanno. Il linguaggio del corpo resta quello dell’abile oratore.

L’imperialismo cinese

La scenografia è curata: alle spalle un cartellone di FI, la bandiera tricolore e quella dell’Europa, i fogli sulla scrivania. Non mancano i sorrisi, quando racconta dei suoi risvegli notturni in ospedale: «Che ci faccio qui? Vicino a me vegliava la mia Marta e disse: siamo qui perché hai lavorato tanto per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà». Poi un lungo ricordo del 1994, l’abbraccio con mamma Rosa e la sua missione di salvare l’Italia dai comunisti, l’unico accenno alla politica estera è sull’Ue, il «nostro orizzonte di riferimento», che deve rinforzarsi contro l’imperialismo cinese.

