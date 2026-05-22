«Saremo all’altezza della nostra Sant’Elena» 

Quando l’hanno chiamato per dire che la scelta era ricaduta su di lui, quasi non ci credeva. «È stata una sorpresa enorme, se ci penso mi tremano ancora le gambe».Stefano Mulliri, 47 anni, di professione escavatorista, è il nuovo presidente del Comitato stabile per i festeggiamenti in onore di Sant’Elena, uno dei più giovani. Ancora fatica a contenere il groviglio di emozioni che lo ha travolto da quando gli è stata annunciata la notizia. Giovedì poi il passaggio di consegne con lo scambio del medaglione subito dopo la messa per la patrona.

L’orgoglio

«Tutto è successo all’improvviso» racconta, «in 48 ore che mi hanno cambiato la vita. Il Comitato ha fatto come sempre le votazioni e sono stato scelto. Dopo mi hanno chiamato per comunicarmelo. In questa basilica sono stato chierichetto, qui ho fatto il seminario anche se poi la mia vita ha preso altre strade, qui canto nel coro e adesso essere presidente del Comitato completa il mio percorso nella chiesa. Una cosa bella e grande che non mi sarei mai aspettato . È stato bellissimo nei giorni scorsi partecipare alla vestizione del simulacro della Santa, un rito antichissimo, abbiamo messo i merletti, i pizzi. Ancora mi emoziono».

Obiettivo settembre

A breve gli porteranno la bandiera a casa e poi comincerà a mettersi in moto la macchina organizzativa per i festeggiamenti di settembre. «Ci sarà da lavorare e vogliamo coinvolgere la comunità per far sì che sia la miglior festa possibile». Per lui Sant’Elena, così come per tutti i quartesi, è speciale. «Ricordo le tante processioni a cui ho partecipato» aggiunge Mulliri, «fin da quando ero piccolissimo, ho una foto che custodisco gelosamente dove stringo la mano a mia nonna e camminiamo dietro il simulacro. Oggi quello che mi dà più emozione è quando si arriva in piazza Santa Maria con le bandiere e la gente applaude».

Le idee

Molti riti con il tempo non si sono conservati altri invece continuano. «Mi piacerebbe che si riprendesse ad abbellire le vetrine dei negozi per la festa, vorrei coinvolgere di nuovo i commercianti come si faceva un tempo». Ancora oggi invece come da sempre, nel giorno della festa della patrona si tirano fuori i copriletti più belli e li si espongono anche alle finestre.Giovedì con la messa e il passaggio del medaglione si sono conclusi i festeggiamenti strettamente religiosi della festa in onore della patrona del periodo primaverile. Adesso si pensa già a settembre quando ci saranno i festeggiamenti civili, tra mostre, convegni, concerti e l’attesa sagra dell’uva.

RIPRODUZIONE RISERVATA