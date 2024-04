«Sarei dovuto morire con lei» 

«Non vedevo altre alternative, ero disperato. Ma ancora oggi mi chiedo perché non sono morto pure io». Ha parlato ieri nell’aula della Corte d’assise di Cagliari il pensionato milanese Dino Rizzoli, 78 anni, accusato dell’omicidio premeditato della moglie Margherita Deidda, 76 anni, avvenuto a seguito di un terribile incidente stradale sull’ex statale 129 bis tra Suni e Sindia nel luglio dello scorso anno. L’uomo, trasferitosi da tempo a Tresnuraghes e ora in custodia cautelare in carcere, ha raccontato di aver disinstallato il fusibile dell’airbag con l’intenzione provocare un incidente e uccidersi assieme alla moglie, da tempo affetta come lui da gravi patologie. L’unica a morire, però, è stata la donna.

Il processo

Accusato di omicidio premeditato, ieri mattina il pensionato ha risposto alle domande dei suoi difensori, del pm oristanese Andrea Chelo e della presidente della Corte, Lucia Perra, affiancata dal giudice a latere Giulia Tronci e dalla giuria popolare. Dino Rizzoli, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, avrebbe agito in preda alla disperazione e vittima di una forte depressione, come confermato anche dal docente universitario Mirko Manchia, psichiatra nominato dai suoi avvocati, i legali Roberto Novellino e Paolo Deidda, entrambi del foro di Milano. Ormai da tempo in terapia oncologica, l’imputato avrebbe deciso di suicidarsi e uccidere anche la moglie, vittima anche lei di varie patologie. Una consulenza che ha convinto anche la Corte a disporre una perizia psichiatrica.

L’incidente

Una ricostruzione che non sembra convincere il pubblico ministero Andrea Chelo che, in aula, ha espresso la propria contrarietà alla perizia. La convinzione dell’accusa, riassunta nel capo di imputazione, è che Dino Rizzoli abbia organizzato tutto per uccidere la moglie: da qui la contestazione di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e, per l’appunto, dall’aver ucciso la coniuge. Al volante della sua Ford, a cui era stato tolto il fusibile che controllava gli airbag, il pensionato si sarebbe schiantato volontariamente contro un pilone della ex 129 bis. Avrebbe poi rivelato le sue intenzioni ai soccorritori che in auto avrebbero trovato dei bigliettini d'addio. In aula sono poi stati sentiti il figlio dell’imputato e un amico.

