«Sarebbe un sogno finire con Imola» 

È lo stesso Kimi Antonelli di sempre quello che atterra all’aeroporto Marconi di Bologna, rimettendo piede in Italia per la prima volta da quando si è laureato campione del mondo. Disteso e disponibile con tutti, dalle decine di tifosi al capannello di giornalisti arrivati ad accoglierlo, nonostante la stanchezza accumulata in tre settimane di Gran Premi, voli e – non ultimi – festeggiamenti. «È da un bel po’ che non torno a casa, mi è mancato», racconta il ventenne all’arrivo, svelando poi i primi desideri da esaudire. «Non vedo l’ora di mangiarmi un piatto di tagliatelle, di vedere il resto della famiglia e gli amici».

«Sicuramente mi riposerò un po’, staccando la mente insieme a loro, perché poi abbiamo un’altra tripletta di gare», spiega Antonelli, prima di confessare i suoi dubbi sul nuovo colore di capelli da esibire per celebrare il titolo da record. «Sono un po’ indeciso, ma devo scegliere subito. Stavo pensando a una metà rossoblù e all’altra tricolore». Italiano, sì, ma allo stesso tempo bolognese, con la voglia di andare al Dall’Ara e a vedere la Virtus.

Gli obiettivi

Prima, però, c’è ancora qualche piccolo obiettivo da spuntare dalla lista. Se è vero che da una parte il titolo vinto «è una cosa talmente grande che avrò bisogno ancora di una settimana per realizzare tutto», dall’altra è ben chiaro nella testa del giovane campione che «adesso cercheremo di vincere il decimo Gran Premio del 2026: è stato un onore poter riportare il tricolore sul gradino più alto del podio, e farò di tutto per continuare a farlo».

Kimi racconta dell’importanza del suo gruppo di amici, alcuni presenti anche ieri all’aeroporto, di cui «è stato bellissimo vedere l’emozione nei video» quando ha vinto il campionato; di una famiglia sempre al suo fianco; del cambio di approccio dopo un 2025 difficile. «L’anno scorso ho avuto in molte occasioni la mentalità sbagliata, quest’anno sono riuscito a fare uno step da quel punto di vista; poi l’esperienza aiuta tantissimo».

In Italia

«Monza è stato il momento cruciale della stagione», rivela Antonelli. «Non è che dopo la rimonta sapessi di averlo in tasca il Mondiale, ma è stato il punto in cui mi sono detto “adesso devo andarlo a vincere”». Ora l’ultimo sogno – data l’incertezza geopolitica sulle ultime due tappe di Qatar e Abu Dhabi – sarebbe chiudere il campionato in casa, a Imola, per ricevere l’abbraccio di un intero popolo che da 73 anni aspettava questo momento.

E se Kimi a Bologna esulta, a Maranello altra amarezza per la Ferrari. In Brasile ha raccolto una delle peggiori prestazioni stagionali: Charles Leclerc ottavo, Lewis Hamilton nono. La testa guarda già al 2027.

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