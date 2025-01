«Sarebbe servito un dialogo preventivo» 

Il caso della Marina finisce immediatamente in Consiglio comunale. «Sono convinto che prima di decidere la nuova pedonalizzazione, che viene istituita nelle stesse strade coinvolte fino alla fine dello scorso anno, fosse necessario interpellare preventivamente i residenti e trovare, assieme ai commercianti, una mediazione sulla durata», dice Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia. Il concetto lo ribadisce, in qualche misura, Pierluigi Mannino, capogruppo di Fratelli d’Italia: «Credo che il tema delle pedonalizzazioni vada studiato a fondo e che non possa essere frutto della consueta superficialità. Capisco che, come già fatto in passato, si sia voluto andare incontro ad attività che hanno subito disagi a seguito dei cantieri aperti in questi anni ma capisco anche il malumore dei residenti. Questo deve far pensare a interventi di pianificazione per garantire il giusto equilibrio tra i diversi interessi in campo. Solo garantendo l’equilibrio tra le diverse istanze delle parti coinvolte si potrà esser certi di aver lavorato bene e nell’interesse dell’intera collettività. Spero», conclude, «che questo serva da stimolo per le future azioni». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA