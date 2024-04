«Sardus, un sogno per me e i miei fratelli disabili» 

«Gigi, Gigi, ce l’abbiamo fatta! Abbiamo creato un locale di successo». Lo ha quasi urlato: il grembiule stretto in vita, un sorriso largo e gli occhi felici di chi non ha più bisogno di sognare. È l’estate del 2023, tra i tavoli di legno affacciati su viale Umberto, a Villasimius, Marco Puddu, classe 1982 con uno sviluppo mentale pari a quello di un bimbo di sei anni, consegna alla sorella Giusy (che lui chiama Gigi) la certezza del loro sogno divenuto realtà. «In quell’istante ho capito di aver raggiunto lo scopo di una vita», dice ora questa donna minuta, piena di gioia e d’amore. Giusy Puddu ha 40 anni, un marito, un figlio e quattro fratelli disabili che lei – dopo una vita tribolata – ha riunito sotto un unico tetto, in una sola grande famiglia che ha allargato le sue braccia al mondo fino a trasformarsi in una cooperativa sociale aperta a chiunque viva ai margini. «Questo è Sardus: un sogno, una focacceria gourmet nata dal desiderio di dare delle possibilità ai miei fratelli e a chi, come loro, ha delle difficoltà. Qui attuiamo progetti di inclusione sociale e laboratori».

Le radici

La storia della famiglia Puddu inizia in Ogliastra, tra Ulassai e Tertenia, dove dal 1982 al 1992 nascono Marco, Nicola, Giusy, Michele e, da ultimi, Loris e Asia. Un problema al cromosoma x fa sì che i maschi abbiano un deficit cognitivo e ne blocca lo sviluppo: resteranno bambini per sempre. Dopo la fine del matrimonio dei genitori, Marco e Nicola saranno trasferiti in una comunità dell’Oristanese, mentre per Giusy, Michele e Loris si apriranno le porte di una casa famiglia a Roma. «Ho sempre voluto ritrovarli, non dormivo la notte al pensiero di non sapere dove fossero due dei miei fratelli. Con il passare degli anni Loris, il più piccolo, era tornato da mia madre in Sardegna ma noi siamo sempre rimasti lontani». Tutto cambia il 17 agosto del 2001. «Il giorno in cui ho compiuto 18 anni è iniziato questo viaggio. Ero già fidanzata con Amedeo, quello che sarebbe diventato mio marito. Sapevo solo che Marco e Nicola erano in una comunità per ragazzi disabili e abbandonati, li avevano dovuti portare lì quando sono diventati maggiorenni».

L’incontro

Per ritrovarli sono serviti del tempo e l’aiuto degli assistenti sociali del Comune di Tertenia, a cominciare da Claudia Abate che ha accompagnato Giusy fin dal principio. «Quel momento non lo dimenticherò mai. Erano trascorsi molti anni dall’ultima volta che ci eravamo visti, io camminavo nel piazzale dell’istituto, ma quando si sono voltati e mi hanno guardato, non c’è stato alcun dubbio: avevano sempre saputo che sarei tornata a riprenderli». Serve un attimo per ricacciare le lacrime e riannodare il filo dei ricordi. «Abbiamo chiesto l’affidamento al giudice, per due anni siamo andati avanti così: su e giù da Roma, li prendevamo per le feste e, quando li riaccompagnavo, loro dicevano agli altri ragazzi della comunità che un giorno sarebbero venuti a vivere da me. Quelli non ci credevano, rispondevano che questa promessa la fanno sempre tutti ma poi non torna nessuno. Mi si stringe il cuore: so che la disabilità è una condizione difficile, ma non può essere la ragione per chiudere una vita tra quattro mura».

Insieme

Marco e Nicola avevano ragione: un giorno Giusy li ha presi con sé e non li ha più lasciati andar via. «Nel 2007 sono stata convocata dal giudice, avevo ottenuto l’affidamento e la tutela, abbiamo fatto le valige e siamo andati tutti a Roma, tranne Loris che è rimasto con mia madre». Ma una casa non poteva bastare per tutto quell’amore: Sardus è nato così. «Volevo qualcosa che desse loro, ma anche a me, la possibilità di ritrovare le nostre radici, la Sardegna è la nostra casa – conclude Giusy –. Qui, in una realtà più piccola, Michele, Marco Nicola e Loris finalmente vivono giornate serene, scherzano e ridono. Possono abbattere le barriere che a lungo li hanno tenuti separati dal resto del mondo. A Villasimius, possono persino andare a prendere un gelato da soli, senza paura che succeda loro qualcosa e con la certezza che noi resteremo insieme per sempre».

