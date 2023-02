Sardu, la ferocia dell’assassino  

Non solo le martellate e i colpi alla testa probabilmente con una tenaglia. Venerato Sardu, il 75enne ucciso nella sua abitazione al pianoterra di via Ogliastra 21 a Is Mirrionis, è stato anche finito con un cavo bianco per ricaricare il telefono cellulare. Per stabilire con certezza la causa della morte sarà necessario attendere gli esiti degli esami istologici, dopo l’autopsia svolta lunedì dal medico legale Roberto Demontis. Chi ha ammazzato Sardu – e per gli inquirenti è stato Fabrizio Congiu mendicante 52enne che viveva in affitto al terzo piano della palazzina di proprietà della vittima – ha usato violenza e ferocia per commettere «un omicidio efferato», scrive il gip Giuseppe Pintori nell’ordinanza di convalida del fermo e della misura cautelare in carcere a carico di Congiu, come richiesto dal pm Andrea Massidda.

Il corpo

Cosa sia accaduto nella casa della vittima, venerdì pomeriggio, è stato ricostruito dai carabinieri del nucleo investigativo provinciale grazie alle immagini riprese da una telecamere piazzata nella stanza da letto da Sardu. ll video di 35 minuti (il mendicante è entrato nell’appartamento alle 16.05 rimanendoci fino alle 16.40) ha immortalato un uomo – identificato con certezza dagli inquirenti in Congiu, poiché ha mostrato involontariamente il viso piazzandosi davanti alla telecamera – con in mano un martello e che ha più volte rovistato nei cassetti e negli armadi sistemando diversi oggetti in uno zaino. Ha sempre usato degli stracci per non lasciare impronte. E una volta andato via dall’appartamento ha lasciato il corpo senza vita dell’anziano nella cucina, ritrovato soltanto dopo le 20, per l'allarme dato dalla figlia Isabel. Sardu aveva molte ferite alla testa e anche sul resto del corpo, alcune da taglio sul petto. Tracce di sangue sono state trovate sui mobili e anche in altre stanze.

Le discussioni

Congiu (difeso dall’avvocato Stefano Pisano), tre giorni prima dell’omicidio, aveva ricevuto lo sfratto perché non pagava l’affitto da quasi un anno. Avrebbe dovuto lasciare la stanza al terzo piano entro il 7 marzo. Dunque potrebbe aver deciso di rapinare il proprietario della casa, con il quale aveva avuto già molte discussioni. Oggi intanto verrà conferito l’incarico per esaminare il pc e il telefono cellulare della vittima. Attesa anche per gli accertamenti sugli oggetti sequestrati a casa di Congiu: una tenaglia, due martelli e una piccozza.