Sardinian horror festival, mamma mia che paura! 

I tre padiglioni saranno suddivisi in diverse aree tematiche: l’ospedale psichiatrico (Padiglione O) metterà subito a dura prova i partecipanti portandoli a scoprire quanto possano essere profondi e torbidi i meandri della psiche umana, con loschi pazienti, inquietanti medici, pazzi infermieri e folli di ogni tipo. Il percorso del terrore (padiglione m) è un labirinto di venti prove dove gli ospiti verranno sottoposti a sfide sempre più audaci e avranno modo di mettere alla prova il loro livello di sopportazione e coraggio. Le mystery room (Padiglione A) saranno invece delle stanze dove si potranno trovare le scenografie a tema con i protagonisti del cinema horror che hanno fatto la storia. Sono delle stanze completamente buie dove il visitatore avrà la possibilità di avere un incontro ravvicinato con un personaggio a sorpresa. Ci sarà anche da risolvere un cold case: verranno svelati progressivamente diversi indizi, sia online prima dell’evento che durante, per coinvolgere i presenti nella speranza che riescano a risolvere il caso della “misteriosa scomparsa”. Nei novemila metri quadri allestiti per l’evento, una zona sarà dedicata alla realtà virtuale, un’altra a proiezioni su un maxi schermo delle più famose scene dei film dell’orrore e una strega veggente sarà pronta a dare raccapriccianti pronostici sul futuro di tutti i presenti.

«L’idea della manifestazione è nata perché volevamo portare in Sardegna qualcosa di diverso, che non c’era mai stato», spiega Alessia Littarru, socia della Media Eventi, la società che organizza la kermesse. «Avevamo paura che potesse essere troppo settoriale, ma abbiamo ricevuto un ottimo feedback dal pubblico e un’ondata di richieste di partecipazione”. Una manifestazione completamente immersiva che, grazie ad ambientazioni a tema, luci, proiezioni e musiche in diffusione, tirerà fuori le paure più recondite anche dei più temerari. Ad “infestare” la fiera, infatti, ci saranno tanti celebri personaggi come Samara del film “The ring, Valak the nun” e i terribili clown “It e terrifier”, che non saranno mascherati ma truccati in modo iperrealistco.

Personaggi horror, streghe, fantasmi, zombie popoleranno tre padiglioni della Fiera di Cagliari per quello che sarà il weekend più spaventoso dell’anno. Per gli amanti del buio, del lugubre e della paura arriva in città un appuntamento imperdibile: il Sardinian horror festival si svolgerà venerdì 17 e sabato 18 marzo negli ampi spazi esterni ed interni di viale Diaz.

La mappa

Non solo horror

A rendere l’evento adatto a tutti, e non solo agli amanti del terrore, ci saranno tante attività. «L’ambientazione, non solo all’interno dei padiglioni, è studiata nei minimi particolari”, prosegue Littarru. «Abbiamo lavorato duramente insieme a consulenti del settore, coreografi e registi per creare un evento suggestivo, ma allo stesso tempo per tutti». Ci saranno diciassette ballerini professionisti che si esibiranno con coreografie a tema, uno spettacolo con il fuoco messo in scena da un circus performer, il “cold case” da risolvere con dei premi finali. I partecipanti saranno liberi di scegliere se visitare o meno i padiglioni, quindi l’esperienza sarà modulabile a seconda delle preferenze. «Chi non ama le emozioni forti potrà comunque godere dell’ambientazione guardando gli spettacoli e sorseggiando un drink a tema», informa l’organizzatrice. All’ingresso i visitatori avranno anche la possibilità di scegliere se indossare o meno un braccialetto fluorescente, che indicherà se hanno acconsentito ad essere “inseguiti e spaventati” dai personaggi che gireranno per la Fiera.

Il programma

L’ingresso alla manifestazione è previsto per le 19, e la puntualità è raccomandata per non perdere nessuno degli indizi del gioco e degli spettacoli che si svolgeranno ininterrottamente per tutta la serata fino alle 24. Il tutto sarà intervallato da inaspettati flashmob, terrificanti spettacoli e dj set con musica a tema e coreografie. I biglietti saranno disponibili fino ad esaurimento, in prevendita sul sito boxoffice, o acquistabili all’ingresso della Fiera in caso di disponibilità residua.

