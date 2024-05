Sardinia Trail, Usai resiste al secondo posto 

Anche gli atleti di casa cominciano a farsi notare nell’edizione 2024 del Sardinia Trail, la gara di corsa a tappe iniziata venerdì. La prima tappa, 26,23 km e 1347 metri di dislivello fra la spiaggia Foxi (Marina di Tertenia) e quella di Museddu (Cardedu) aveva visto il successo del 40enne sassarese Roberto Usai, davanti allo slovacco Pavol Porubcan e a Pablo Orrù. Tra le donne, la due volte vincitrice (2019 e 2023) Ewa Majer aveva subito messo le cose in chiaro.

Ieri, nella seconda frazione con partenza e arrivo, dopo 42 km e 1652 m di dislivello, al nuraghe Ruinas, Porubcan ha si è preso la rivincita e il comando della classifica, staccando di 6'04” la coppia sarda formata da Giovanni Ambu e ancora Roberto Usai.

Nella gara femminile, invece, la polacca si è confermata in un ordine d’arrivo tutto straniero (almeno per le prime cinque posizioni). Oggi l’ultima tappa (32 km e 1173 m di dislivello), che parte e arriva in piazza Barigadu, a Ulassai.

