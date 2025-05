Sardinia Terroirs, sfida di nove aziende 

Nove vignaioli, una sola grande visione: la Sardegna e il suo vino protagonisti di un nuovo sviluppo condiviso.

La sfida

Si chiama Sardinia Terroirs la rete di produttori sardi che ieri a Capoterra ha fatto il suo debutto ufficiale nell’Isola dopo una prima presentazione a Verona, nel corso del Vinitaly 2025. Il progetto ispirata dall’enologo Piero Cella, riunisce al suo interno nove aziende dell’Isola: Antonella Corda (Serdiana), Olianas (Gergei), Quartomoro (Marrubiu), Fradiles (Atzara), Iolei (Oliena), Perda Rubia (Talana), Cherchi (Usini), Giba (Giba), e SaRaja (Telti). Per tutti una comune priorità: raccontare la Sardegna attraverso le sfumature e la complessità del terroirs dell’Isola e dei vini che ne derivano. «Crediamo che sia arrivato il momento di creare delle forti sinergie tra i produttori sardi per poter raccontare sempre meglio e sempre di più l’Isola al di fuori dei propri confini, attraverso press tour, eventi e con tutti quegli strumenti, da cui sicuramente il mondo del vino isolano nel suo insieme può trarre grandi benefici», ha spiegato Cella.

Il progetto

«La Sardegna come Isola del Vino, o meglio dei vini – si legge in una nota diffusa ieri nel corso dell’incontro – perché in essa sono custoditi vitigni autoctoni che affondano le proprie radici nei suoli generati da matrici geologiche uniche e che la passione, la mano dell’uomo e la cultura enologica hanno saputo trasformare in vini d’eccellenza». Eccole quindi le aziende apripista, riunite in un cluster, per «stimolare il dibattito e far crescere un movimento che porti il nome della Sardegna enologica in giro per il mondo».

L’associazione

Nove cantine che rappresentano altrettante rinomate zone enologiche dell’Isola caratterizzate dai più importanti vitigni autoctoni o tipici della Sardegna. Il Cagliaritano con il grande Nuragus; il Sulcis con il suo Carignano; il Sarcidano e il Logudoro con i Vermentini di Sardegna; l’Oristanese col Bovale; il Mandrolisai con la Doc omonima che fa dialogare meravigliosamente Cannonau, Bovale, Monica. E poi la Gallura con il Vermentino Docg; e infine Oliena e Ogliastra con i loro rinomati Cannonau. Si cammina insieme, finalmente. ( r. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA