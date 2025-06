Sardinia Race, Charlie batte anche la bonaccia 

Va a Charlie di Gianluca Manca e Simone Balzano la vittoria della Sardinia Race-Trofeo Città di Cagliari. L’unico equipaggio ridotto, ha vinto sia in compensato, sia in tempo reale con la propria imbarcazione, un Giro 34. Secondo classificato Sixty di Filippo Dore, terzi Sivi di Gianluca Pusceddu (in tempo compensato) e Jod di Domiziano Nenna (tempo reale).

La terza edizione della regata attorno all’Isola senza scalo ha segnato una crescita in termini di partecipazione e interesse per una manifestazione che ha come scopo primario la diffusione dell’arte marinaresca attraverso la vela d’altura sfruttando lo spettacolare ambiente marino sardo. È stata un’edizione caratterizzata da condizioni meteo veramente difficili, che hanno messo a dura prova molti equipaggi e costretto altri al ritiro. La flotta ha prima dovuto lottare contro le bonacce della costa est, poi bolinare con 40 nodi e onda formata da scirocco. Solo otto stoici equipaggi (su 18) hanno portato a termine la regata che ha visto l’arrivo spostato a Portoscuso proprio per esigenze meteo.

Entusiasta Gianluca Manca timoniere di Charlie: «La SR25 si come una delle regate più impegnativa ed affascinante della Sardegna e del Mediterraneo per l'impegno marinaro che è necessario per godersi la bellezza di un'isola che concede scenari sempre diversi, siamo scesi in mare con la determinazione di ben figurare ma vincere non era per niente scontato». Domani la premiazione alle 18.30 al Sea Flower ma si lavora già alla prossima edizione.

