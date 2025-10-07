“Sardinia Music Hub” Il live è un’industria 

Debutta domani “Sardinia Music Hub”, il primo evento nell’isola interamente dedicato all'industria della musica dal vivo in tutte le sue dimensioni. Laboratori, workshop e masterclass di alta formazione, tra Sassari e Alghero, per esplorare la filiera dell’organizzazione degli eventi live e le opportunità che offre ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Più di un festival e più di una conferenza: “Sardinia Music Hub” è un vero e proprio hub musicale, un ecosistema che connette professionisti, giovani, istituzioni e pubblico, creando occasioni di formazione, confronto e collaborazione. Attraverso showcase, talk, laboratori e momenti di networking, “SMH” indaga il presente e il futuro dei concerti e dei festival, dai mestieri tradizionali alle nuove tecnologie, fino alle sfide della sostenibilità e dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è duplice: rafforzare e far crescere le competenze delle nuove generazioni e dei professionisti, affiancando studenti e giovani a operatori già attivi, e costruire connessioni strategiche tra la Sardegna e le altre città del Mediterraneo e europee. La direzione artistica è di Barbara Vargiu.

