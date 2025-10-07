VaiOnline
Tra Sassari e Alghero
08 ottobre 2025 alle 00:31

“Sardinia Music Hub” Il live è un’industria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Debutta domani “Sardinia Music Hub”, il primo evento nell’isola interamente dedicato all'industria della musica dal vivo in tutte le sue dimensioni. Laboratori, workshop e masterclass di alta formazione, tra Sassari e Alghero, per esplorare la filiera dell’organizzazione degli eventi live e le opportunità che offre ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Più di un festival e più di una conferenza: “Sardinia Music Hub” è un vero e proprio hub musicale, un ecosistema che connette professionisti, giovani, istituzioni e pubblico, creando occasioni di formazione, confronto e collaborazione. Attraverso showcase, talk, laboratori e momenti di networking, “SMH” indaga il presente e il futuro dei concerti e dei festival, dai mestieri tradizionali alle nuove tecnologie, fino alle sfide della sostenibilità e dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è duplice: rafforzare e far crescere le competenze delle nuove generazioni e dei professionisti, affiancando studenti e giovani a operatori già attivi, e costruire connessioni strategiche tra la Sardegna e le altre città del Mediterraneo e europee. La direzione artistica è di Barbara Vargiu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

«Telenovela infinita, rischiamo di fallire»

La rabbia di commercianti e ristoratori ingabbiati dalle trincee dei lavori in corso 
Sara Marci
L’operazione

Inchiesta “Termine”, una pista punta sulla mafia albanese

Gli uomini della Dda indagano sui canali d’arrivo della cocaina 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Ragnedda tenta il suicidio in cella

Il legale Luca Montella: «È successo qualcosa che ci si poteva aspettare» 
Andrea Busia
Il caso

Medici volontari per l’emergenza, la burocrazia dice no

La sindaca di Dorgali: ringrazio i tre professionisti dell’Ogliastra 
Marilena Orunesu
La legge

Comparto unico,  oggi il via libera ma senza parità

Un passo verso il riequilibrio Motzo: avviato un percorso 