Sardinia Jumping Tour, a Neretnieks il gp finale 

La bandiera della Lettonia sventola più in alto di tutte durante la premiazione del Gran Premio a due manche che ha chiuso l'undicesimo Sardegna Jumping Tour. A Tanca Regia la kermesse promossa dall'agenzia regionale ASVI, con dieci nazioni e 170 binomi, si è chiusa con il sempre spettacolare con il Gran Premio con ostacoli sino 155 cm: Kristaps Neretnieks in sella a Corlansky-Pro ha battuto l'argentino José Maria Larocca con Chris e, terza, la giovane amazzone Elisa Chimirri con Your Lord d'Acheronte. Primo tra i sardi, Lorenzo Correddu con Dalakhani Chardonnet, ottavo. Lo stesso cavaliere di Villanova Monteleone, ma ormai trasferito in Lombardia, si è aggiudicato la categoria “sei barriere”: in sella a Boy Blue ha diviso la prima posizione (195 cm) con Simone Coata con Dart Z. Nella prova da 150 si è imposto Larocca con Brutus davanti al lettone Neretnieks con Otto van de Achertoek e all'azzurro Vincenzo Chimirri con Je suis Godot d'Acheronte.

Assegnati anche i titoli del Trofeo dei Nuraghi per i cavalli nati in Sardegna: tra i “sette anni” ha vinto Antonio Meloni con Cesarus, tra i "sei anni" il titolo é andato ad Etoile Gris montata da Andrea Guspini, tra i cavalli nati nel 2021 hanno vinto ex aequo Guspini e Meloni rispettivamente in sella a Figaró e Faiodor. Infine, tra i “quattro anni” Guspini ha dominato con ben tre soggetti, Go Lady Go, Giava de sa Pittada e Galetta.

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