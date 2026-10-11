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12 ottobre 2026 alle 01:44

Sardinia Grand Slam, trionfano Pianosi e Nolot 

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C’è il sorriso di Riccardo Pianosi e Lauriane Nolot sul gradino superiore del podio del 10° Sardinia Grand Slam. La classica di Formula Kite si è chiuso ieri al Poetto (lato di Quartu). Il favorito azzurro ha preceduto Vojtech Koska e l'altoatesino Flavio Marx, mentre la francese ha avuto la meglio si Lysa Caval e Maya Ashkenazi, al termine di Medal Series disputate con un bel maestrale attorno ai 20 nodi (e punte superiori ai 25).

Il meteo ha offerto condizioni diverse ma non ha mai creato difficoltà ad atleti e organizzatori di GleSport, per la soddisfazione della Ika, la federazione mondiale rappresentata dal presidente Spyros Krotsis, che ha promesso : «Saremmo felici di tornare qui anche il prossimo anno con un evento molto importante, da confermare a breve». Soddisfatto anche il 21enne marchigiano adottato dall’Isola, che ha rischiato di perdere tutto per una caduta in finale: Ma sono riuscito a riprendermi la prima posizione e chiudere subito alla prima prova. Un bel finale di stagione che ci voleva dopo un anno complicato».

Al nono posto Maddalena Spanu. La ventenne oristanese, una delle migliori specialiste mondiali del wingfoil, prosegue il suo “apprendistato” nella disciplina olimpica. ( c.a.m. )

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