Sardinia Grand Slam,  Maeder sempre avanti  

Secondo giorno di regate ieri per il KiteFoil World Series nel Golfo degli Angeli. Una giornata, come le precedenti, caratterizzata da una brezza termica tra i 9 e i 13 nodi, che ha consentito agli atleti di compiere splendide evoluzioni, deliziando le migliaia di persone presenti in spiaggia, complice anche la straordinaria giornata di sole.

La classifica

In testa sempre il campiona del mondo uscente, il giovane atleta di Singapore Maeder che si è aggiudicato tre delle quattro prove in programma. Non è cessato il duello spesso in equilibrio con il migliore degli azzurri, Boschetti, subito dietro di lui in classifica. Soltanto ottavo l’altro azzurro Pianosi, che non è riuscito a trovare il feeling con le brezze dei giorni scorsi. Maeder comanda con il punteggio di 7.0, davanti a Boschetti e Dolenc rispettivamente a 9.0 e 22.0.

Dopo lo show della neozelandese Breiana Whitehead giovedì, la francese Lauriane Nolot si è presa il primato. Nolot ha vinto tutte le regate di ieri scalzando la neozelandese dalla testa della classifica. Un’altra conferma per un’autentica fuoriclasse, ormai lanciata verso una prestigiosa affermazione alle KiteFoil World Series di Cagliari. Nolot guida la classifica con il punteggio di 119 davanti a Whitehead (139) e all’elvetica Elena Lengwiler (148). Prima delle italiane Maggie Pescetto. Oggi e domani live streaming delle ultime due giornate di gara sulla pagina Facebook del Sardinia Grand Slam e delle KiteFoil World Series.