Sardinia Grand Slam, a quartu si assegnano i titoli mondiali 

È il Poetto, ma non è Cagliari. Il Sardinia Grand Slam torna dal 28 settembre al 5 ottobre prossimi e porterà a Quartu il suo spettacolo di vele (gli “aquiloni”), vento e velocità garantiti dai fuoriclasse del kiteboarding professionistico di tutto il mondo. La nona edizione della rassegna coincide con i campionati del Mondo di Formula Kite 2025, la “tavola volante” su foil che lo scorso anno ha debuttato ai Giochi di Parigi. Nelle previsioni degli organizzatori dovrebbero essere fino a 180 gli atleti presenti dai cinque continenti. Il quartier generale sarà nel tratto di spiaggia dello stabilimento balneare Blue Sky. Le nazionali arriveranno a Quartu già due settimane prima dell’evento per allenarsi sul campo di regata e il 28 settembre sarà aperto il villaggio race, alla vigilia della cerimonia d'apertura. Da martedì 30 a domenica 5 ottobre la parola passerà alle regate.

I protagonisti

Fra i più attesi, i campioni del mondo uscenti, il singaporiano Maximilian Maeder e la francese Lauriane Nolot, rispettivamente bronzo fra gli uomini e argento fra le donne a Parigi 2024. A contendere loro lo scettro arriveranno l'austriaco Valentin Bontus e la britannica Elly Aldridge, campioni olimpici lo scorso anno nelle acque di Marsiglia. L’Italia punta su Riccardo Pianosi, vincitore del titolo europeo di Formula Kite a Urla, in Turchia, a maggio e dell'europeo Youth un mese e mezzo dopo a Gizzeria, in Calabria, dove si è preso la rivincita su Maeder che lo aveva preceduto nella battagliata Medal Series sul golfo di Smirne in primavera.

