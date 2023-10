Sardinia futsal  forza otto  

Va al Sardinia Futsal il derby isolano di giornata di Serie B. A Decimomannu, i cagliaritani si sono imposti per 8-1 sul campo del C’è Chi Ciak. Sorride anche la Jasnagora, con il 4-3 esterno contro il Club Sport Roma. L’Alghero debutta con un pareggio per 1-1 in trasferta contro il Cardano ‘91. Sconfitte per Monastir, Città di Cagliari, Elmas e Domus Chia.

Derby

Successo pesante nella sfida tutta sarda del girone A. Il Sardinia Futsal festeggia il netto 8-1 contro il C’è Chi Ciak, firmato dal poker di Fratini, dalla doppietta di Bringas e dai gol di Cossu e Casta. Era stato il portiere Cossu a firmare il vantaggio cagliaritano con un tiro da centrocampo. Il pari momentaneo della formazione di Serramanna con Setti su tiro libero. Nella ripresa si scatena il Sardinia che torna avanti con Fratini per poi allungare e dilagare fino all’8-1 finale.

Jasna in vetta

Nel girone E, la Jasnagora è prima a punteggio pieno grazie alla seconda vittoria ottenuta in altrettante partite. A Roma, contro il Club Sport Roma, la formazione allenata da Enrico Cocco si è imposta per 4-3. Sotto 1-0, i cagliaritani pareggiano con Stefano Soro e allungano sul 3-1 a fine primo tempo con Ruggiu e Lintas. A inizio ripresa cala il poker Spanu. Nel finale i romani accorciano, ma le parate di Etzi negano il pari. La Jasna torna così in Sardegna con i tre punti.

Le altre

Inizia con un pareggio l’avventura in Serie B dell’Alghero. La squadra di Monti ha impattato sull’1-1 in trasferta contro il Cardano ‘91. In gol Idili per i catalani.

Il sabato di Serie B si era aperto con l’esordio casalingo del Città di Cagliari, battuto 4-2 in casa dal Conit Cisterna. Sempre nel girone E, l’Elmas è stato superato 8-5 in casa dal Cures. In trasferta contro l’Atletico Grande Impero, il Domus Chia è stato sconfitto 3-1. Nel girone B, si è dovuto arrendere anche il Monastir per 4-3 contro il Padova.

