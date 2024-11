Sardinia Film Festival, versione animazione 

Il grande cinema d'animazione da vedere, ma anche da imparare. Il XIX Sardinia Film Festival va oltre il concorso che assegna un premio cinematografico internazionale e promuove incontri e laboratori rivolti ai giovani e soprattutto agli studenti. Sino a mercoledì il Cytiplex Moderno di Sassari ospita la manifestazione organizzata dal Cineclub Sassari «che compie 70 anni ed è il più longevo dell’Isola», come ha ricordato il suo presidente Carlo Dessì.

Sono 5 i finalisti: 2 sono candidati agli Oscar: “Flow – un mondo da salvare” (Belgio-Lettonia-Francia), regia di Gints Zilbalodis, e “Il mio amico robot”, un lavoro franco-spagnolo con la regia di Pablo Berger. Verranno proiettati anche il lungometraggio italo-francese “Linda e il pollo”, regia di Chiara Malta e Sebastien Laudenbach; “Invelle” di Simone Massi, una produzione tutta italiana in cui tre bambini di diverse epoche del Novecento attraversano le guerre mondiali e gli anni di piombo; “Le avventure del piccolo Nicolas” (Francia), regia di Andine Fredon e Benjamin Massoubre.

Tra gli appuntamenti, l’artista Monica Tronci presenterà “La mia storia con la plastilina”, in cui illustrerà come realizza i suoi lavori d’animazione. Carolina Melis e Daniele Mulas di New Animation in Sardegna propongono “La nuova animazione in Sardegna, un incontro con il progetto NAS”. Fry J. Apocaloso e Marco Manca presenteranno il videoclip “Presepio imminente: come realizzare un corto animato indipendente”. In programma anche “Blu” in compagnia di Michela Anedda. Fry J. Apocaloso ed Erica Meloni portano in anteprima il corto “OJO: un omaggio ai giganti di Mont’e Prama”.

RIPRODUZIONE RISERVATA