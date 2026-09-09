Sardinia Cup, Esperia e Klass al primo derby 

Il meglio del basket sardo si dà appuntamento al PalaPirastu. Tutto in una sera, per la prima edizione della Sardinia Cup organizzata dalla Federbasket regionale.

Il primo appuntamento in programma oggi sul parquet di via Rockefeller è il debutto assoluto della nuova Esperia Cagliari, che alle 18 aprirà le danze con il derby contro la Klass Sennori.

Per i coach Federico Manca e Fabrizio Longano sarà una preziosa occasione per mettere alla prova i rispettivi roster, profondamente rinnovati nel mercato estivo, che dovranno affrontare il Girone Nord della prossima B Interregionale.

Roster rinnovati

I rossoblù, ancora alla ricerca di uno straniero comunitario che aggiunga spessore e talento offensivo, sono pronti a collaudare un pacchetto di esterni nuovo di zecca, con i sassaresi Ezio Gallizzi e Luca Sanna (ex di turno) sulla plancia di comando, mentre nel reparto lunghi l’eredità di Thiam e Morgillo sarà raccolta da Tommaso De Gregori e Riccardo Carta. Confermata l’”anima sarda” della squadra, con il capitano Daniele Locci, Nicola Manca, Luigi Cabriolu, Simone Pili e Jacopo Corsi. A loro si aggiunge anche l’esperta ala Alessandro Potì, al quarto anno di militanza nel Capoluogo.

Si presenterà a Cagliari con tante novità da scoprire anche la Klass Sennori, che dopo la sofferta salvezza dell’ultima stagione ha l’obiettivo di stabilizzarsi nella categoria. Senza più Hubalek, i romangini si affidano a una batteria di lunghi forti sul piano atletico come Fabris, Fetah e Kamate. Mix di gioventù ed esperienza, invece, sul perimetro, con Sahud e Musso a supportare l’energia di Enrico Casu, reduce dalla vittoria della C regionale con la Torres. A garantire continuità saranno invece il capitano Enrico Merella e le ali Biolchini e Cabras.

Collaudo Dinamo

Il piatto forte della Sardinia Cup arriverà alle 20.30, con la Dinamo Sassari che riceverà il tradizionale abbraccio del pubblico di Cagliari nonostante l’assenza dal cartellone del “City of Cagliari” (in programma sabato e domenica, sempre al PalaPirastu, con Asvel Villeurbanne, Bayern Monaco, Hapoel Tel Aviv e la Maxima Roma). Dopo il test interrotto anzitempo ad Alghero contro la Virtus Zagabria (campo scivoloso, troppo alto il rischio infortuni), i biancoblu di coach Luca Vitali potranno misurare il loro stato di forma al cospetto della Valtur Brindisi, altra compagine di Serie A2 che mira al ritorno nella massima serie.



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